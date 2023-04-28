Общество 28.04.2023 в 09:00

Лучшие месяцы для отпуска в 2023 году

Когда выгодно брать?
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Лучшие месяцы для отпуска в 2023 году
Pixabay

Вопрос: «В какие дни выгодно брать отпуск?»

Леонид Николаевич Р.

По Трудовому кодексу РФ каждый работающий по трудовому договору гражданин обладает правом на 28 дней оплачиваемого отпуска.

Кроме того, отдельные категории работников имеют право на увеличенный отпуск, например - педагогические работники или работники вредных и опасных производств.

Лучше всего брать отпуск в те месяцы, в которые больше рабочих дней. Тогда можно хорошо отдохнуть и получить нормальную зарплату.

В 2023 году наиболее удачными месяцами для отпуска остаются:

- август - 23 рабочих дня;

- октябрь - 22 рабочих дня.

В июне и ноябре будет по три выходных дня из-за государственных праздников - Дня России и Дня народного единства. В мае тоже достаточно нерабочих дней - первомайские праздники, а затем День Победы. Таким образом, лучше взять отпуск в августе или даже в октябре

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