В Бурятии полицейские поблагодарили сельчанку за содействие в розыске

Начальник отдела полиции по Кижингинскому району межмуниципального отдела полиции МВД России «Хоринский» майор полиции Мэргэн Жалсанов выразил благодарность и вручил благодарственное письмо за активную гражданскую позицию жительнице села Иннокентьевка Юлии Куприяновой.Женщина оказала содействие правоохранительным органам в поиске без вести пропавшей, сообщили в МВД по Бурятии.Днем 18 марта в дежурную часть полиции Кижингинского района поступило заявление от местного жителя о том, что 88-летняя родственница вышла из дома и пропала. Женщина в силу заболевания не ориентируется в пространстве и времени.Полицейские незамедлительно организованы поиски пенсионерки, в социальных сетях и мессенджерах были размещены ориентировки, развернут штаб.Жительница села Иннокентьевка Юлия Куприянова, увидев ориентировку в мессенджере, вместе с другими сельчанами не раздумывая вышла на поиски бабушки. Пройдя четыре километра по лесу, женщина обнаружила сидящую под деревом пенсионерку и сразу сообщила в полицию.Мать шестерых детей Юлия Куприянова признается, что, не раздумывая отправилась на поиски: «Беда никогда не бывает чужой, поэтому никто не должен оставаться в стороне, когда кому-то нужна помощь. Рада, что все закончилось благополучно».Фото: МВД по Бурятии