Общество 21.04.2023 в 13:05

В Бурятии полицейские поблагодарили сельчанку за содействие в розыске

Она отправилась на поиски 88-летней бабушки в лес, где и обнаружила старушку
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Текст: Номер один
В Бурятии полицейские поблагодарили сельчанку за содействие в розыске
Начальник отдела полиции по Кижингинскому району межмуниципального отдела  полиции МВД России «Хоринский» майор полиции Мэргэн Жалсанов выразил благодарность и вручил благодарственное письмо за активную гражданскую позицию  жительнице села Иннокентьевка Юлии Куприяновой.

Женщина оказала  содействие правоохранительным органам в поиске без вести пропавшей, сообщили в МВД по Бурятии.

Днем 18 марта в дежурную часть полиции  Кижингинского района поступило заявление от местного жителя о том, что 88-летняя родственница вышла из дома и пропала. Женщина в силу заболевания не ориентируется в пространстве и времени.

Полицейские незамедлительно организованы поиски пенсионерки, в социальных сетях и мессенджерах были размещены ориентировки, развернут штаб.

Жительница села Иннокентьевка Юлия Куприянова, увидев ориентировку в мессенджере, вместе с другими сельчанами не раздумывая вышла на поиски бабушки. Пройдя четыре километра по лесу, женщина обнаружила сидящую под деревом пенсионерку и сразу сообщила в полицию.

Мать шестерых детей Юлия Куприянова признается, что, не раздумывая отправилась на поиски: «Беда никогда не бывает чужой, поэтому никто не должен оставаться в стороне, когда кому-то нужна помощь. Рада, что все закончилось благополучно».

Фото: МВД по Бурятии

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