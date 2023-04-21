Мэр Улан-Удэ: «Люди у нас такие же стальные, как и техника»

- Как только сходит снег и появляется старая сухая трава, мы объявляем в наших лесах пожароопасный период. Смотр подготовки техники и личного состава необходим для того, чтобы знать, чем мы владеем, как налажено взаимодействие, готовы ли мы реагировать на любую ситуацию, которая может возникнуть. Самое главное – защитить наши леса и горожан, их имущество и имущество города от возможного перехода лесного пожара на жилые дома, участки. Сегодня не вся техника представлена на смотре, часть уже на дежурстве в лесах и готовы защищать от пожаров. Для того, чтобы не допускать пожары, и люди, и техника работает на износ, например, трактор Городского лесничества прошел практически 9 тысяч км, работал ежедневно, практически круглосуточно – также работают и люди - они такие же стальные, как и техника. Мы отремонтировали этот трактор и приобрели еще один, - сказал Игорь Шутенков.





- Чтобы не допустить пожары в этом году, мы начали работу еще осенью прошлого года, продолжаем сейчас - патрулируем леса, работаем с населением. Благодаря поддержке администрации города мы приобрели новый трактор ДТ-75 и капитально отремонтировали трактор, который у нас уже был. Теперь у нас достаточно техники - у каждого участкового лесничества есть свой работоспособный трактор, - сказала директор учреждения Виктория Утесова.





- На территории города для тушения пожаров привлекается общая группировка в составе 70 человек и 22 единиц техники. В настоящий момент мы полностью укомплектованы, группировка готова. На вооружении автоцистерны и вертолет МИ-8 ГУ МЧС, тракторы Городского лесничества, автоцистерны маневренной группы. Техника имеет высокую проходимость, маневренность в труднодоступных местах, - рассказал председатель Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности Валерий Вильдавский.





- Опыт прошлого года показал, что благодаря результативному взаимодействию мы смогли практически не допустить пожары, за весь год было всего два возгорания, которые не нанесли имущественного урона. Сегодня мы должны сделать все, чтобы минимизировать возможные последствия. Отмечу, не все зависит от лесников, контролирующих органов – многое зависит от горожан. Я обращаюсь к улан-удэнцам, призываю беречь наш лес, природу и не допускать возникновения пожара, не разводить костры. Вместе мы сможем сохранить наши леса, - призвал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





Технику, оборудование и инвентарь для тушения пожаров сегодня на смотр представил Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности администрации Улан-Удэ, МБУ «Городское лесничество» и пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по Бурятии, патрульные группы администрации города.Основная задача Городского лесничества - заблаговременно предупредить возникновение пожара. В течение прошлого года специалисты учреждения устроили противопожарные разрывы по лесным кварталам, минерализованные полосы общей протяженностью 300 км, убрали неликвидную древесину, устроили противопожарный заслон в ДНТ «Озон» и многое другое.Для своевременного обнаружения лесного пожара и проведения профилактических мероприятий в городе созданы патрульные группы из числа сотрудников структурных подразделений, патрульно-контрольная группа, три группы на базе МБУ «Городское лесничество» и одна маневренная группа, которая частично укомплектована студентами технологического колледжа и кафедры промышленной экологии и защиты в чрезвычайных ситуациях ВСГУТУ.Работа групп организуется на протяжении всего пожароопасного периода в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды и складывающейся обстановки.Особый противопожарный режим введен в городских лесах с 5 апреля. Запрещено находиться и въезжать на транспорте в лесной массив Улан-Удэ. Также пожароопасные работы запрещены в СНТ, ДНТ и различных предприятиях.Фото: мэрия Улан-Удэ