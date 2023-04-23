Жительница Улан-Удэ рассталась с 2,6 млн рублей

Жительнице Улан-Удэ на сотовый телефон в мессенджере поступил звонок неустановленного лица, которое представилось сотрудником банка. Звонивший пояснил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя.Чтобы сохранить денежные средства, пояснило «лицо», необходимо продиктовать номер банковской карты и с целью безопасности перевести деньги на указанный им страховой счет.Потерпевшая, выполняя предложение звонившего, оформила в банке кредит и перевела денежные средства в размере 2,6 млн рублей на счет мошенника. Это стало максимальной суммой средств, похищенных мошенниками у жителей Бурятии за последнюю неделю, сообщили в прокуратуре Бурятии.Всего, по состоянию на 21 апреля, жертвами интернет-преступников стали 587 жителей республики (+67 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 142,8 млн рублей (+24 млн рублей за последнюю неделю).В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.Из позитива. Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) и общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России», заключили соглашение о сотрудничестве. Целью и предметом сотрудничества станет формирования финансовой культуры и повышения финансовой грамотности граждан пенсионного возраста, говорится в документе, сообщила пресс-служба АРФГ.«Финансовая грамотность является одним из условий личной финансовой безопасности, что крайне важно именно для граждан старшего возраста. Системная совместная работа в рамках соглашения позволит качественно увеличить масштаб и результативность мероприятий для этой категории населения. Также мы видим, что крайне полезно вовлекать в просветительскую деятельность самих пенсионеров. Это дает возможность обогатить теорию их практическим опытом, к тому же многие граждане этого возраста склонны больше доверять ровесникам, чем более молодым волонтерам», - прокомментировал заключение соглашения глава АРФГ Вениамин Каганов.По словам председателя «Союза пенсионеров России» Валерия Рязанского, такое сотрудничество будет способствовать развитию финансовой грамотности среди старшего поколения на новом уровне. «Нам важно, чтобы граждане пенсионного возраста могли вести полноценный образ жизни, уверенно пользуясь доступными современными финансовыми инструментами. Понимание принципов финансовых технологий, цифровой безопасности в этом сегменте, а также правил принятия решений по использованию банковских продуктов и услуг позволяет пенсионерам не только сберегать, но и накапливать свои средства, чувствовать себя комфортно, уверенно и безопасно в этой среде. В этом и есть наша основная цель» - прокомментировал председатель Союза пенсионеров России.Как говорится, дай Бог. Ведь старики особенно доверчивы.Фото: pixabay.com