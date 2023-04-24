Общество 24.04.2023 в 12:21

Власти Бурятии напомнили о запрете на запуск беспилотников

Он действует в республике с октября прошлого года
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Текст: Константин Воронов
Власти Бурятии напомнили о запрете на запуск беспилотников
В Бурятии сохраняется запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Он был введен в республике с 19 октября 2022 года вместе с режимом «базовой готовности», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Напомним, в соответствии с указом президента России от 19 октября 2022 года Республиканский оперативный штаб по реализации мер режима базовой готовности принял решение запретить использование беспилотных летательных аппаратов на территории республики. Исключение составляют беспилотники, используемые органами власти, организациями, выполняющими гособоронзаказ, а также другими организациями и физическими лицами по договору с органами власти.

Запрет устанавливается на срок до снятия режима базовой готовности.

Фото: «Номер один»
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