В Бурятии бизнес-омбудсмену разрешили посещать предпринимателей в СИЗО

Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты приняли законопроект, разрешающий Уполномоченному по защите прав предпринимателей без специального разрешения посещать места содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде принудительных работ, ареста, лишения свободы.- Уполномоченный по защите прав предпринимателей беспрепятственно может посетить места содержания под стражей в целях защиты прав предпринимателей, подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению свободы за совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности, - пояснил депутат Николай Дашеев.Кроме этого, проектом закона к основным задачам бизнес-омбудсмена также отнесены защита прав и законных интересов членов органов управления коммерческой организации и контроль за их соблюдением.Фото: «Номер один»