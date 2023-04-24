Общество 24.04.2023 в 17:00

В Бурятии бизнес-омбудсмену разрешили посещать предпринимателей в СИЗО

Соответствующий законопроект принял Народный Хурал
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии бизнес-омбудсмену разрешили посещать предпринимателей в СИЗО
Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты приняли законопроект, разрешающий Уполномоченному по защите прав предпринимателей без специального разрешения посещать места содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде принудительных работ, ареста, лишения свободы.

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей беспрепятственно может посетить места содержания под стражей в целях защиты прав предпринимателей, подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению свободы за совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности, - пояснил депутат Николай Дашеев.

Кроме этого, проектом закона к основным задачам бизнес-омбудсмена также отнесены защита прав и законных интересов членов органов управления коммерческой организации и контроль за их соблюдением.

Фото: «Номер один»
Теги
хурал

Все новости

В Бурятии бизнес-омбудсмену разрешили посещать предпринимателей в СИЗО
24.04.2023 в 17:00
В Бурятии на майские праздники введут режим повышенной готовности
24.04.2023 в 16:27
В Хурале Бурятии внесли изменения в закон «О земле»
24.04.2023 в 16:15
В Улан-Удэ на «Библионочи -2023» разыграют туристический сертификат на 30 тысяч рублей
24.04.2023 в 15:59
Мобилизованные и добровольцы из Бурятии получат бесплатную юридическую помощь
24.04.2023 в 15:24
В Улан-Удэ жители аварийного дома не знают, когда получат новые квартиры
24.04.2023 в 15:14
В Бурятии утвержден новый зампред правительства
24.04.2023 в 14:47
Житель Улан-Удэ обворовывал подростков в маршрутках
24.04.2023 в 13:59
В Бурятии официально объявили об отмене шествия «Бессмертного полка»
24.04.2023 в 13:38
Контрактники из Бурятии без военной подготовки будут проходить службу на территории России
24.04.2023 в 13:30
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
В Бурятии на майские праздники введут режим повышенной готовности
В республике растет число загораний сухой травы, площадь, пройденная огнем, выросла в 3,6 раза
24.04.2023 в 16:27
Мобилизованные и добровольцы из Бурятии получат бесплатную юридическую помощь
Соответствующий закон принял Народный Хурал
24.04.2023 в 15:24
В Улан-Удэ жители аварийного дома не знают, когда получат новые квартиры
А выплаты на аренду предоставят только тем, у кого нет иного жилья
24.04.2023 в 15:14
В Бурятии официально объявили об отмене шествия «Бессмертного полка»
В этом году акция пройдет в другом формате
24.04.2023 в 13:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru