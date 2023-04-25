Общество 25.04.2023 в 09:56

В Бурятии выбрали лучших участковых

Победу одержал полицейский из Селенгинского района
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии выбрали лучших участковых
В МВД Бурятии прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции на звание «Лучший по профессии».

Как сообщили в МВД, в конкурсе приняли участие 16 представителей территориальных органов внутренних дел республики. Испытания проводились по правовой, служебной, огневой и физической подготовкам.

По итогам проведенных испытаний победу одержал участковый ОМВД России по Селенгинскому району Дондок Надмитов. Второе место занял участковый из Хоринского района Александр Самбуев, на третьем месте - участковый Мухоршибирского райотдела полиции Булат Эрдыниев.

Финальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди участковых пройдет в июле этого года на базе Дальневосточного юридического института МВД России.


Фото: МВД Бурятии
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