В Бурятии выбрали лучших участковых

Финальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди участковых пройдет в июле этого года на базе Дальневосточного юридического института МВД России.





В МВД Бурятии прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции на звание «Лучший по профессии».Как сообщили в МВД, в конкурсе приняли участие 16 представителей территориальных органов внутренних дел республики. Испытания проводились по правовой, служебной, огневой и физической подготовкам.По итогам проведенных испытаний победу одержал участковый ОМВД России по Селенгинскому району Дондок Надмитов. Второе место занял участковый из Хоринского района Александр Самбуев, на третьем месте - участковый Мухоршибирского райотдела полиции Булат Эрдыниев.Фото: МВД Бурятии