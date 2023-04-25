Общество 25.04.2023 в 12:15

Вакцинация - залог здорового будущего

В Бурятии стартовала единая неделя иммунизации
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Вакцинация - залог здорового будущего
Ежегодно с 24 по 30 апреля на всей территории Российской Федерации проводится информационная кампания, посвященная Всемирной неделе иммунизации.

В 2023 году Единая неделя иммунизации проходит под двумя лозунгами: «Вакцины работают!» и «Вакцинация – это не только право, но и коллективная обязанность!».

Совсем недавно мы пережили пандемию, причиной которой стала новая коронавирусная инфекция Covid-19. Жизнь разделилась на до и после. Высокая смертность, тяжелое течение, осложнения, неимоверно высокая нагрузка на медицинский персонал... Все ждали вакцину от Covid-19 как спасательный круг - только после вакцинации появлялась надежда на жизнь и на легкое течение заболевания. Так и вышло; как только общее количество переболевших и вакцинированных достигло критического значения, инфекция резко пошла на спад. И это только одна инфекция.

Вакцинация является одним из величайших достижений здравоохранения ХХ века. Одним из глобальных достижений в истории вакцинопрофилактики стала ликвидация оспы во всем мире. Также она сыграла огромную роль в снижении заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, эпидемическим паротитом, туберкулезом, полиомиелитом, благодаря чему мы можем говорить о возможности контроля за этими инфекциями. Успехи вакцинопрофилактики против полиомиелита приближают нас к достижению глобальной цели – полной свободе от этой инфекции.

Многие инфекции, от которых проводится вакцинация, протекают молниеносно, приводят к летальным исходам или к инвалидности. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире ежегодно умирает более 12 миллионов детей, 2/3 этих смертей вызваны болезнями, которые могли бы быть предотвращены при помощи вакцин.

Примером успеха экстренной вакцинопрофилактики стало бешенство – болезнь, которая была на 100% смертельной.

В 1885 году Луи Пастер впервые опробовал вакцину от бешенства на 9-летнем мальчике, который был настолько искусан, что никто не верил в выздоровление. Вакцинация спасла ему жизнь, мальчик полностью выздоровел, что принесло Пастеру поистине мировую славу и огромное уважение методу вакцинопрофилактики.

Цели вакцинопрофилактики понятны и достижимы:

- предупреждение, ограничение распространения инфекционных болезней;

- снижение смертности и инвалидизации от инфекционных болезней;

- увеличение продолжительности и качества жизни.

Для защиты населения от опасных инфекционных заболеваний введен Национальный календарь профилактических прививок. В этом календаре указаны инфекционные заболевания, сроки и возраст, в котором проводится вакцинация, прививки от которых являются обязательными и бесплатными для всех граждан. Для полноценной эффективной защиты организма необходимо пройти полный курс вакцинации согласно этому календарю. Родителям детей о предстоящих прививках сообщит участковый врач-педиатр. Взрослым, не привитым ранее – необходимо обратиться к терапевту по месту жительства  и пройти полный курс прививок.

Национальный календарь профилактических прививок включает вакцинацию против 12 инфекций:

•    вирусный гепатит В,
•    туберкулез,
•    дифтерия,
•    столбняк,
•    коклюш,
•    корь,
•    краснуха,
•    эпидемический паротит,
•    полиомиелит,
•    грипп,
•    пневмококковая инфекция,
•    гемофильная инфекция.

Защита от этих инфекций остается надежной, пока напряженность коллективного иммунитета составляет 95%, т.е. когда абсолютное большинство населения получают прививки в соответствии с Национальным календарем. Нарушение установленных правил иммунизации приводит к появлению вспышек «подконтрольных» инфекций.

На сегодняшний день мы наблюдаем вспышку заболеваемости корью. Основная причина вспышки инфекции, которая уже, казалось, была побеждена - массовый отказ от проведения плановых прививок, в популяции снижается количество людей с иммунитетом.

Чем опасна корь?

Это очень заразная инфекция - одна из самых контагиозных, передающихся воздушно-капельным путем. Инфекционисты говорят, что стоит только пройти по коридору или войти в лифт вслед за больным человеком - этого будет достаточно, чтобы «подхватить» вирус. Корь опасна, особенно, если ею заболевает взрослый человек. Но и дети болеют тяжело: температура поднимается до 40,5 °C, из характерных симптомов - воспаление слизистых во рту и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и ярко выраженная пятнисто-папулезная сыпь на коже. Корь опасна осложнениями со стороны центральной нервной, дыхательной систем и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит. Особенно тяжелые осложнения развиваются у взрослых заболевших, если они не были привиты в детстве.

Для тех, кто планирует выезжать на природу, следует позаботиться о профилактике клещевого энцефалита. Обычно «сезон клещей» начинается в апреле-мае и продолжается до октября. За две недели до выхода в лес курс из двух инъекций обеспечит защиту организма от опасного вируса. Схема вакцинации против клещевого энцефалита: первая инъекция, через 1-3 месяца вторая инъекция, через 9-12 месяцев ревакцинация, через каждые 3-5 лет ревакцинация. 

У каждого есть возможность защитить себя от тяжелых инфекционных заболеваний простым и доступным способом – вакцинацией. Не упустите свой шанс быть здоровым!

Пресс служба Центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Фото: pixabay.com
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