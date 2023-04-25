Общество 25.04.2023 в 14:27

В Бурятии снова испортится погода

В ближайшие дни республику ждут снег и сильный ветер
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии снова испортится погода
В Бурятии предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие двое суток. По данным синоптиков, 26-27 апреля по южной половине республики ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные осадки, установление временного снежного покрова. Ожидается сильный ветер до 15-20, местами до 24 м/с, метели. Температура воздуха понизится на 8 и более градусов.

Фото: pixabay.com
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