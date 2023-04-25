В Бурятии снова испортится погода

В Бурятии предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие двое суток. По данным синоптиков, 26-27 апреля по южной половине республики ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные осадки, установление временного снежного покрова. Ожидается сильный ветер до 15-20, местами до 24 м/с, метели. Температура воздуха понизится на 8 и более градусов.Фото: pixabay.com