Общество 26.04.2023 в 11:05

В Бурятии живут шесть ирбисов

Более половины снежных барсов России обитают в Республике Алтай
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Текст: Номер один
В Бурятии живут шесть ирбисов
В Республике Алтай проживает 43-44 ирбисов – это более 50 процентов от общей численности вида на территории страны. Помимо этого, в Бурятии  насчитывается  шесть особей, в  Туве – 25 особей, в Красноярском крае – девять особей. Об этом рассказал директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов, сообщает пресс-служба минприроды РФ.

Денис Маликов  выступил в рамках заседания секции экспертов по сохранению и восстановлению снежного барса рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в России. Мероприятие прошло под председательством  руководителя секции экспертов Амирхана Амирханова.

Денис Маликов подвел итоги учетов снежного барса в Республике Алтай в 2023 году. «В ходе работ научными сотрудниками Сайлюгемского нацпарка было пройдено 280 км высокогорных маршрутов, проверено 116 камер фото- и  видеофиксации, проанализировано 57 969 кадров, из них 538 – со снежным барсом», - отметил руководитель Сайлюгемского национального парка.

В ходе заседания старший научный сотрудник Алтайского заповедника (Республика Алтай) Сергей Спицын затронул вопрос актуальности создания ООПТ федерального значения на хребте Чихачева.

Согласно стратегии сохранения снежного барса в России, хребет Чихачева – одна из важнейших территорий для выживания вида в стране. По мнению экспертов Алтайского заповедника, эффективной мерой по сохранению ирбиса может стать создание заказника федерального значения в этой местности. Заказник позволит взять под охрану ключевые группировки снежного барса и аргали (одного из основных кормовых объектов ирбиса) на хребте Чихачева.

Кроме того, это обеспечит экологический коридор для алтайских и саянских очагов обитания снежного барса на перефирии ареала с основным популяционным ядром в Монголии.

Соседство заказника с Алтайским заповедником (Республика Алтай), заповедником «Убсунурская котловина» ( Тува), а также с кластером «В» национального парка Siilkhem (Монголия) фактически создаст единую трансграничную ООПТ. Она позволит ещё эффективнее решать вопросы международного сотрудничества по охране и изучению популяций редких видов.

Тему трансграничного сотрудничества продолжил президент Фонда по сохранению снежного барса Монголии Бариушаа Мунхцог. Во время поездки в Россию эксперт посетил готовящийся к открытию в Красноярске Центр восстановления, реинтродукции и реабилитации снежного барса (Роев ручей), отметив его высокое качество. Рожденные в центре животные будут проходить подготовку к жизни в естественной среде обитания и впоследствии выпускаться в природу в целях пополнения дикой популяции ирбиса на территории России. Планируется, что в составе родительского поголовья Центра будут самец и самка снежного барса, которых Монголия передаст России. Численность снежных барсов в Монголии сегодня составляет более одной тысячи особей.

Директор Саяно-Шушенского заповедника (Красноярский край) Геннадий Киселёв доложил о результатах первого в мире международного проекта по транслокации снежного барса. Привезённые из Таджикистана в 2018-2019 годах самец и самка ирбиса успешно адаптировались на новом месте, самка обосновалась на территории Саяно-Шушенского заповедника и регулярно приносит котят, которые отмечаются на фото- и видеоловушках.

Директор заповедника «Убсунурская котловина» ( Тува) Балбан-оол Диинмей Каадыр-оолович  отметил, что сегодня ирбис распространен почти по всей республике, кроме равнин. Сотрудники заповедника ведут большую работу с местным населением. Так, если снежный барс наносит урон, убивая скот, владельцы хозяйства имеют право на получение компенсации.

Снежный барс – один из 13 приоритетных объектов животного мира федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма», входящего в состав национального проекта «Экология». Координация реализации федерального проекта возложена на Росзаповедцентр Минприроды России.

Фото: mnr.gov.ru/В.Заметня
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экология ирбис Бурятия

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