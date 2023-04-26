Общество 26.04.2023 в 12:18

Собаки Бурятской таможни умеют «унюхать» даже валюту

Четвероногие помощники таможенников с начала года более 1 тыс раз привлекались к контролю
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Текст: Номер один
Собаки Бурятской таможни умеют «унюхать» даже валюту
В Бурятии в первом квартале  нынешнего года кинологи Бурятской таможни 1086 раз привлекались к участию в проведении таможенного контроля, оперативно-розыскных мероприятий и совместных операциях с другими правоохранительными органами. Это  1,3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

По словам Владимира Опрышко, начальника кинологического отдела  Бурятской таможни, за три месяца с использованием служебных собак зарегистрировано 34 случая обнаружений незаконно перемещаемых товаров, среди которых: табачные изделия (27 фактов), боеприпасы (4 факта), вещества растительного происхождения (2 факта),  валюта (1 факт).

Бурятская таможня отмечает рост правонарушений в первом квартале – возбуждено 714 дел об  административных правонарушениях.  Это почти на 18% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Чаще всего предметами административных правонарушений являлись товары народного потребления, одежда, обувь, лесо- и пиломатериалы, транспортные средства и запчасти к ним, табачные изделия, продукты питания.

По результатам рассмотрения 683 дел об административных правонарушениях назначено наказаний на сумму более 130 млн рублей. В настоящий момент в законную силу вступили 525 административных постановлений на общую сумму без малого 118 млн рублей. В рамках исполнения постановлений уполномоченных органов по взысканию административных штрафов перечислено в федеральный бюджет 2,2 млн рублей. Обращено в федеральную собственность товаров почти на 17 млн рублей.

Фото: Бурятская таможня
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