Общество 27.04.2023 в 09:57
Польша открыла свое посольство в Монголии. В третий раз
Еще один «третий сосед» Монголии закрывал в ней посольства уже два раза
Текст: Номер один
В рамках государственного визита президента Польши Анджея Дуды в Монголию состоялась официальная церемония открытия посольства Польши в Монголии, сообщило МОНЦАМЭ.
Монголия и Республика Польша установили дипломатические отношения 14 апреля 1950 года.
Своё посольство в Монголии Польша открыла в 1960 году и закрыла его в сентябре 1995 года из-за финансовых трудностей. Затем в 1999 году Польша вновь открыла посольство в нашей стране и снова закрыла его в 2009 году.
Правительство Польши приняло решение вновь открыть свое посольство в Монголии 15 января 2021 года.
Кроме того, Польша согласилась реализовать просьбу монгольской стороны об открытии консульского отдела в посольстве Польши в 2024 году. Таким образом, гражданам Монголии не нужно будет получать визу для поездки в Польшу в посольстве Чехии в Монголии или посольстве Польши в Китае.
Фото: montsame.mn
Монголия и Республика Польша установили дипломатические отношения 14 апреля 1950 года.
Своё посольство в Монголии Польша открыла в 1960 году и закрыла его в сентябре 1995 года из-за финансовых трудностей. Затем в 1999 году Польша вновь открыла посольство в нашей стране и снова закрыла его в 2009 году.
Правительство Польши приняло решение вновь открыть свое посольство в Монголии 15 января 2021 года.
Кроме того, Польша согласилась реализовать просьбу монгольской стороны об открытии консульского отдела в посольстве Польши в 2024 году. Таким образом, гражданам Монголии не нужно будет получать визу для поездки в Польшу в посольстве Чехии в Монголии или посольстве Польши в Китае.
Фото: montsame.mn
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