В Улан-Удэ открылся закрытый из-за снегопада аэропорт

Сегодня с 5 часов утра из-за сильного снегопада был закрыт аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ. Как сообщил директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев, на взлетной полосе образовалась ледяная корка, что создавало угрозу при приеме самолетов.«Аэропорт будет открыт с 10.00. Мы ждем московские воздушные суда, которые прибудут с задержкой. В общей сложности будет задержано 5 рейсов. Мы делаем все возможное, чтобы нашим пассажирам было комфортно ожидать в терминале», - сообщил Дмитрий Гармаев.Фото: «Номер один»