Общество 27.04.2023 в 10:07

В Улан-Удэ открылся закрытый из-за снегопада аэропорт

Из-за непогоды задержаны пять рейсов
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ открылся закрытый из-за снегопада аэропорт
Сегодня с 5 часов утра из-за сильного снегопада был закрыт аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ. Как сообщил директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев, на взлетной полосе образовалась ледяная корка, что создавало угрозу при приеме самолетов.

«Аэропорт будет открыт с 10.00. Мы ждем московские воздушные суда, которые прибудут с задержкой. В общей сложности будет задержано 5 рейсов. Мы делаем все возможное, чтобы нашим пассажирам было комфортно ожидать в терминале», - сообщил Дмитрий Гармаев.

Фото: «Номер один»
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