В пригороде Улан-Удэ устроили облаву на коров

- В ходе рейда на территории Советского района в микрорайоне Тулунжа вблизи автодороги было обнаружено несколько коров. В процессе отлова объявился хозяин. Сотрудники администрации установили личность владельца стада. В ближайшее время его привлекут к административной ответственности. Хозяину животных грозит штраф от 1 до 5 тыс рублей, - рассказал заместитель начальника Управления по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района Бэлигто Чимитов.





Администрации Советского района Улан-Удэ и Иволгинского района Бурятии провели совместный рейд по выявлению и отлову свободно пасущихся коров, лошадей, мелкого рогатого скота и других сельхозживотных. Сотрудники отрабатывали смежную территорию двух районов в связи с частыми случаями миграции животных из одного района в другой.На территории Иволгинского района отловили одну особь крупного рогатого скота. Животное доставили в специальный пункт временного содержания, где оно будет находиться до выявления собственника. В этом случае хозяина ждет не только штраф, но и оплата расходов, понесенных отловщиками. Кроме того, владелец будет оплачивать каждый день, проведенный животным на такой «штрафстоянке». Если через полгода хозяин не найдется, то скот перейдет в собственность подрядной организации.«Такие рейды в Улан-Удэ, в том числе его левобережной части, а также на территории Иволгинского района будут проводиться регулярно. Администрации районов просят владельцев лошадей, крупного и мелкого рогатого скота ответственно относиться к своим домашним животным и не допускать их свободного выпаса», - предупредили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ