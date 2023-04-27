Житель Бурятии пытался наказать полицию за выданную ему характеристику

Житель Баргузинского района обратился в районный суд с иском к МВД о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нанесенный моральный вред истец оценил в 200 000 рублей.

Иск мотивирован тем, что мужчина обратился за характеристикой в отдел полиции. На его запрос капитан полиции, якобы, выдал документ, содержащий не достоверные и оскорбительные для истца, унижающие его человеческое достоинство данные.

В характеристике написано, что мужчина официально не работает и занимается калымными работами. По характеру хитрый, лживый, скрытный. В алкогольном состоянии замечен не был, ранее привлекался к уголовной ответственности по ч.2 ст. 167УК РФ.

Житель района посчитал, что характеристика не соответствует действительности, носит оскорбительный характер, наносит урон его деловой репутации.

«Данный документ оказал на него длительный психотравмирующий эффект, поскольку он честный и открытый гражданин и пользуется авторитетом и уважением односельчан, имеет достаточный авторитет в районе и республике», - указано в материалах дела.

В суде истец также добавил, что приговор по уголовному делу он обжаловал, однако по поселку уже разошлись слухи о том, что его охарактеризовали как хитрого, лживого, скрытного, в связи с чем поменялось к нему отношение.

«Считает, что характеристика не соответствует действительности, оскорбляет его честь, достоинство, причиняет ему моральные страдания. Ознакомившись с такой характеристикой, он переживал», - отмечается в судебных материалах.

В судебном заседании представитель истца сообщил, что его доверитель официально работал, легально занимался заготовкой древесины по договору купли-продажи лесных насаждений.

Представитель ответчика – МВД – в суде сообщила, что истец не представил доказательства, что он официально трудоустроен, в судебном заседании пояснил, что заготавливал древесину для личных нужд. Ранее привлекался к уголовной ответственности, уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

Выслушав стороны и изучив материалы гражданского дела, суд решил отказать истцу в удовлетворении исковых требований.

Суд счел, что правовых оснований для удовлетворения заявленных жителем района исковых требований о защите чести, достоинства и деловой репутации не имеется, в связи с чем исковое заявление не подлежит удовлетворению.





Фото: "Номер один"