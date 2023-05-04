Беспрепятственный доступ в жилье

Вопрос: «Кого мы обязаны пускать в свой дом?»

Эльвира Ивановна У.

Конституция РФ гарантирует неприкосновенность жилища. Никто не в праве проникать в жилое помещение без предварительного согласования с его владельцем. Но есть ряд исключений, прописанных в федеральном законодательстве.

В соответствии с законом «О полиции» сотрудники правоохранительных органов имеют право беспрепятственного доступа в жилые помещения при условиях:

- существует вероятность, что в закрытой квартире есть угроза жизни человеку;

- полицейские обладают судебным ордером;

- в квартире проживает или укрывается преступник;

- поступила информация о совершении преступления в помещении.

Если владелец жилья не открывает полиции, не реагирует на требования, полицейские вправе проникнуть в квартиру путем взламывания дверей или окон. Исключительно в присутствии минимум 2-х свидетелей.

Собственник квартиры обязан впустить коммунальщиков в случае аварийной ситуации, или при условии, что их сопровождают сотрудники полиции. Кроме того, закон регулирует несколько ситуаций, когда представители УК и коммунальных служб вправе посетить квартиру.

Среди таких ситуаций - поверка состояния счетчиков и снятие актуальных показаний. Визит с этой целью осуществляется 1 раз в 3 месяца. Предварительно собственника уведомляют о визите и согласовывают время и дату посещения.

Проверка и ремонт оборудования, устранение каких-либо проблем. Собственнику направляется уведомление о дате предполагаемого посещения заблаговременно.

Если по каким-то причинам владелец жилья отказался впустить коммунальщиков, они вправе обратиться в суд и посетить квартиру согласно судебному решению. Это чревато дополнительными издержками для собственника, поскольку его обяжут оплатить пошлину и возместить все затраты, возникшие из-за его отказа.

Все иные инстанции и службы не могут без согласия владельца недвижимости проникнуть в его квартиру. Исключение составляют ситуации, если они приходят в сопровождении полиции, имеются веские основания для осмотра жилых помещений.