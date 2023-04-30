Общество 30.04.2023 в 15:00
С 1 мая ужесточаются правила выдачи ипотеки
Это может привести к падению спроса на рынке новостроек
Текст: Станислав Сергеев
С 1 мая Центробанк России ужесточит правила выдачи ипотеки. Действия регулятора приведут к снижению спроса на первичном рынке недвижимости, рассказал «Российской газете» доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
А ведь такой вид кредитования был очень популярен, являясь основным инструментом покупки недвижимости. С привлечением банковских средств заключалось 75 процентов всех сделок.
Теперь девелоперам станет сложнее продавать строящиеся объекты, уверен Кузнецов.
Ужесточение мер вряд ли приведет к резкому снижению цен. А вот падение спроса обострит конкуренцию. Застройщики будут вынуждены придумывать новые меры для стимулирования покупки квартир именно у них, объяснил эксперт.
Напомним, как уже сообщал «Номер один», практически все лето 2022 в Бурятии шел рост числа ипотечных сделок, продолжавшийся до сентября (908), но затем началась частичная мобилизация. В октябре число сделок снизилось до 821.
Однако спад был временным, и уже под занавес года, в декабре, в республике завершено 1100 ипотечных сделок. 2023 год начался довольно вяло, к февралю достигнув 730 в месяц на общую сумму в 2,5 млрд рублей.
Данные по марту 2023 года пока не обработаны, однако трудно ожидать роста в условиях, когда в целом по экономике ситуация не слишком хороша, а значительная часть покупателей думает об отъезде в другие регионы или за границу.
Фото: pixabay.com
А ведь такой вид кредитования был очень популярен, являясь основным инструментом покупки недвижимости. С привлечением банковских средств заключалось 75 процентов всех сделок.
Теперь девелоперам станет сложнее продавать строящиеся объекты, уверен Кузнецов.
Ужесточение мер вряд ли приведет к резкому снижению цен. А вот падение спроса обострит конкуренцию. Застройщики будут вынуждены придумывать новые меры для стимулирования покупки квартир именно у них, объяснил эксперт.
Напомним, как уже сообщал «Номер один», практически все лето 2022 в Бурятии шел рост числа ипотечных сделок, продолжавшийся до сентября (908), но затем началась частичная мобилизация. В октябре число сделок снизилось до 821.
Однако спад был временным, и уже под занавес года, в декабре, в республике завершено 1100 ипотечных сделок. 2023 год начался довольно вяло, к февралю достигнув 730 в месяц на общую сумму в 2,5 млрд рублей.
Данные по марту 2023 года пока не обработаны, однако трудно ожидать роста в условиях, когда в целом по экономике ситуация не слишком хороша, а значительная часть покупателей думает об отъезде в другие регионы или за границу.
Фото: pixabay.com
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