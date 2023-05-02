В Бурятии за выходные потушили все пожары

В минувшее воскресенье огнеборцы боролись с пятью лесными пожарами в Баунтовском, Еравнинском, Прибайкальском районах, а также в Тункинском национальном парке. Отметим, четыре пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, один - из-за линейных объектов.

«На тушении работало 318 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 42 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2 138 га, из которых 50 га - нелесная площадь. Все пожары ликвидированы»,

- рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 1 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано. Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает - в республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков и т.д. запрещено.

Доступ в лес ограничен. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.





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