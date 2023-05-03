Мэрия: Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится не ранее 10 мая













Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о завершении отопительного сезона 2022-2023 года. Как сообщили в мэрии города, отключение тепла произойдет не ранее дня, после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха составит более 8 градусов. Но не ранее 10 мая.«Сразу после завершения отопительного сезона начнутся традиционные гидравлические испытания тепловых сетей и ремонт оборудования, продолжатся масштабные работы по реконструкции тепломагистрали №3 в Железнодорожном и Советском районах», - сообщает городская администрация.Подача отопления будет продлена до 31 мая для некоторых медицинских и детских дошкольных учреждений: специализированного психоневрологического дома ребенка «Аистенок», Республиканского перинатального центра, Детской клинической больницы с центром медицинской реабилитации, детского сада №143 «Золотая рыбка», детского сада №84 «Снеryрочка».Фото: «Номер один»