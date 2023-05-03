Общество 03.05.2023 в 13:21

Мэрия: Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится не ранее 10 мая

В зависимости от суточных температур он может быть продлен
A- A+
Текст: Константин Воронов
Мэрия: Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится не ранее 10 мая
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о завершении отопительного сезона 2022-2023 года. Как сообщили в мэрии города, отключение тепла произойдет не ранее дня, после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха составит более 8 градусов. Но не ранее 10 мая.

«Сразу после завершения отопительного сезона начнутся традиционные гидравлические испытания тепловых сетей и ремонт оборудования, продолжатся масштабные работы по реконструкции тепломагистрали №3 в Железнодорожном и Советском районах», - сообщает городская администрация.

Подача отопления будет продлена до 31 мая для некоторых медицинских и детских дошкольных учреждений: специализированного психоневрологического дома ребенка «Аистенок», Республиканского перинатального центра, Детской клинической больницы с центром медицинской реабилитации, детского сада №143 «Золотая рыбка», детского сада №84 «Снеryрочка».




Фото: «Номер один»
Теги
отопительный сезон

Все новости

Девятого мая салют в Улан-Удэ состоится
03.05.2023 в 13:33
Мэрия: Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится не ранее 10 мая
03.05.2023 в 13:21
В Улан-Удэ завели уголовное дело на директора сети образовательных центров
03.05.2023 в 12:54
В Бурятии отремонтировали мост, с которого упала женщина
03.05.2023 в 12:39
Кто делает вид, что платит, а кто – что работает?
03.05.2023 в 12:00
В Улан-Удэ создали службу мостов и путепроводов
03.05.2023 в 11:29
Науку и туризм совместят летом на Байкале
03.05.2023 в 10:54
В Бурятии пьяная женщина разбила стекло автомобиля
03.05.2023 в 10:50
Житель Бурятии лишился свободы и автомобиля из-за неправильной оценки своего состояния
03.05.2023 в 10:41
В Улан-Удэ бизнесвумен будут судить за крупное мошенничество
03.05.2023 в 10:11
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 мая

Читайте также
Девятого мая салют в Улан-Удэ состоится
Артиллеристы ВВО готовятся к салюту в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
03.05.2023 в 13:33
В Улан-Удэ завели уголовное дело на директора сети образовательных центров

Под следствие попала бизнес-вумен, владеющая образовательными центрами и салонами красоты

03.05.2023 в 12:54
Кто делает вид, что платит, а кто – что работает?
Только четверть жителей Бурятии и ДФО вполне устраивает уровень текущей заработной платы

03.05.2023 в 12:00
В Улан-Удэ создали службу мостов и путепроводов
Ее специалисты уже приступили к работе
03.05.2023 в 11:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru