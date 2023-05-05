Общество 05.05.2023 в 09:49
Прокуратура Бурятии нашла нарушения при реконструкции «Ульгэра»
Подрядчика предупредили о недопустимости срыва сроков строительства
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в ходе реконструкции театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ. Контракт на работы на этом объекте получило ООО «Бурятпроектреставрация», заказчиком выступает Управление капитального строительства правительства Бурятии (УКС).
«Строительный контроль за возведением объекта заказчиком и исполнителем осуществлялся ненадлежащим образом: нарушены сроки поставки оборудования, проект производства работ не соответствует установленным требованиям», - сообщили об итогах проверки в надзорном ведомстве.
В связи с этим прокурор внес директору строительной компании и начальнику УКСа представление.
«Руководитель строительной организации предостережен о недопустимости нарушений сроков выполнения работ по реконструкции объекта. Кроме того, он привлечен к административной ответственности за нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов», - сообщили в прокуратуре.
Напомним, здание, где ранее находились помещения театра «Ульгэр» и Музея природы, было построено в 1917 году и является объектом культурного наследия. В 2017 году его признали аварийным и закрыли для посещений.
После реконструкции площадь театра станет вдвое больше, а зал сможет вместить 200 зрителей. Появятся новые гримерные, подсобные помещения, репетиционные залы. Здание будет оборудовано для маломобильных граждан.
Фото: Минкультуры Бурятии, прокуратура Бурятии
«Строительный контроль за возведением объекта заказчиком и исполнителем осуществлялся ненадлежащим образом: нарушены сроки поставки оборудования, проект производства работ не соответствует установленным требованиям», - сообщили об итогах проверки в надзорном ведомстве.
В связи с этим прокурор внес директору строительной компании и начальнику УКСа представление.
«Руководитель строительной организации предостережен о недопустимости нарушений сроков выполнения работ по реконструкции объекта. Кроме того, он привлечен к административной ответственности за нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов», - сообщили в прокуратуре.
Напомним, здание, где ранее находились помещения театра «Ульгэр» и Музея природы, было построено в 1917 году и является объектом культурного наследия. В 2017 году его признали аварийным и закрыли для посещений.
Реконструкция здания началась в феврале 2022 года. Стоимость работ составляет более 900 миллионов рублей. Строительство ведет «Бурятпроектреставрация».
После реконструкции площадь театра станет вдвое больше, а зал сможет вместить 200 зрителей. Появятся новые гримерные, подсобные помещения, репетиционные залы. Здание будет оборудовано для маломобильных граждан.
Фото: Минкультуры Бурятии, прокуратура Бурятии
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