Общество 05.05.2023 в 11:59

Улицу в Улан-Удэ назвали в честь Героя России Алдара Цыденжапова

Она расположена в 140-м микрорайоне города
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Текст: Константин Воронов
Улицу в Улан-Удэ назвали в честь Героя России Алдара Цыденжапова
В Улан-Удэ улицу в 140-м микрорайоне назвали в честь 19-летнего Героя России Алдара Цыденжапова. Об этом сообщили в мэрии города.

Алдар Цыденжапов родился 4 августа 1991 года в посёлке Агинское Агинского Бурятского автономного округа, там же окончил школу №1. В ноябре 2009 года он поступил на срочную службу, служил на Тихоокеанском флоте.

Утром 24 сентября 2010 года в машинном отделении эсминца «Быстрый», где служил Алдар Цыденжапов, вспыхнул пожар. Алдар, заступивший тогда на дежурство в качестве машиниста котельной команды, сразу кинулся перекрывать утечку топлива.
 
Около девяти секунд он находился в центре пожара. После устранения утечки смог самостоятельно выбраться из охваченного пламенем отсека, получив сильнейшие ожоги. Оперативные действия Алдара и его сослуживцев привели к своевременному отключению энергоустановки корабля, которая могла взорваться, погубив 350 членов экипажа.

Алдара доставили в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28 сентября его не стало.

Указом президента от 16 ноября 2010 года матросу Алдару Цыденжапову было присвоено звание Героя России посмертно. Спустя пять лет было начато строительство корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» на Амурском судостроительном заводе. 25 декабря 2020 года корвет включили в состав Тихоокеанского флота.

Алдар Цыденжапов стал первым матросом – Героем Российской Федерации, именем которого назван боевой корабль российского флота. В Улан-Удэ также открыт памятник в его честь.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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