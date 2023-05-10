Общество 10.05.2023 в 09:38

Фронтовая бригада из Бурятии вновь гастролирует в зоне СВО

Актеры дают концерты перед участниками спецоперации на этот раз со сцены, размещенной на автомобиле
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Текст: Номер один
Фронтовая бригада из Бурятии вновь гастролирует в зоне СВО
Четыре артиста из Бурятии отправились в зону проведения СВО на Донбассе, чтобы поздравить воинские соединения Бурятии с праздником Великой Победы, сообщили в пресс-службе правительства республики.

С  6 мая Сергей Гордейчук, Татьяна Штырева, Дарима Цырендондопова и Еши Дармахеев уже дали четыре концерта на разных направлениях на Донбассе. Основу репертуара составили песни о любви к Родине, песни военных лет. Также прозвучали любимые всеми русские и бурятские народные песни.

Более двухсот зрителей смогли услышать родные мелодии вдали от родной республики.

«Настроение поднимается в разы. Здесь очень далеко от дома даже смысл родных песен воспринимаешь по-другому. Спасибо за такое поздравление! Очень рад», - поделился военнослужащий с позывным «Будда».

«Ребята преодолели огромный путь. Когда заехала эта машина с надписью  «Культура», я сразу спросил, откуда к нам ансамбль прибыл. Был удивлен, что ребята приехали за восемь тысяч километров. Это сильно. Я сам из Астрахани, и бурятские песни понравились», - рассказал военнослужащий с позывным «Сила».

Народный артист России Сергей Гордейчук выступает для военнослужащих в зоне СВО не в первый раз. Военные прозвали его Батей.

«До тех пор, пока моя музыка будет нужна ребятам, я буду рваться сюда. Я получаю от концерта гораздо больше радости, чем кто-либо. Мне нравится, когда ребята подпевают, улыбаются - это лучшее вознаграждение», - рассказал Сергей Гордейчук.  

Фото: egov-buryatia.ru
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