В Бурятии в майские праздники оживилась российско-монгольская граница

Более 18,4 тыс туристов пересекли таможенную границу в регионе деятельности Бурятской таможни с 1 по 9 мая 2023 года. Более 95% пассажиров от общего количества пересекли границу в многостороннем автомобильном пункте пропуска Кяхта, сообщили в пресс-службе таможни.Всего в майские праздники в МАПП Кяхта бурятские таможенники провели таможенный контроль в отношении багажа и ручной клади более 17,7 тысячи граждан России и Монголии. Дни пиковых нагрузок (более 2000 человек в сутки) пришлись на 8-9 мая. Для сравнения за первый квартал 2023 года среднесуточное количество составляло 1600 человек. Кроме этого, в праздничные дни таможенники на МАПП Кяхта оформляли в сутки более 500 легковых и более 80 грузовых автомобилей.Значительное увеличение, почти в два раза, отмечалось на ДАПП Монды: с 90 до 175 человек в сутки.Количество пассажиров, которые воспользовались поездами и самолетами, осталось примерно на том же уровне: 539 и 90 соответственно.При пересечении МАПП Кяхта не обошлось без нарушений со стороны туристов, в результате чего возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. Основные правонарушения: незадекларированные партии коммерческого товара, провозимые под видом товаров для личного пользования, и нарушения норм ввоза табачных изделий.Светлана Синютина, начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Бурятской таможни, советует гражданам, планирующим выезд заграницу, предварительно ознакомиться с правилами перемещения товаров, особенно, запрещенных к перемещению. Информация размещена на сайте ФТС России в разделе «Для физических лиц». При наличии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, необходимо внести их в пассажирскую таможенную декларацию. Лучше это сделать заранее, заполнив электронный вариант декларации на сайте ФТС России. При перемещении товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу, следует своевременно получить необходимые разрешения.Фото: Бурятская таможня