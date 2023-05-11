Общество 11.05.2023 в 11:54

Бурятия достраивает на Донбассе водовод Кипучая Криница

Специалисты из республики завершают строительство водовода в Старобешевском районе ДНР
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Текст: Номер один
Бурятия достраивает на Донбассе водовод Кипучая Криница
В Старобешевском районе ДНР завершается строительство водовода Кипучая Криница. На месте работает подрядная организация из Бурятии.  Рабочие проложили и спаяли почти 10 километров новых труб. В середине мая водовод будет введен в эксплуатацию и местные жители смогут пользоваться водой без ограничений, сообщили в Управлении капитального строительства Бурятии.

«Первый этап строительства начался с весны прошлого года, а второй стартовал в феврале 2023 года. Новая инфраструктура будет снабжать весь поселок водой», - рассказал, побывав на объекте, зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.  

«Первые два километра трубопровода мы построили еще в прошлом году. В этом году в рекордно короткие сроки завершаем строительство еще восьми километров трубопровода. Новую ветку водовода прокладывают параллельно старой. И в последние три месяца работы на объекте ведутся практически круглосуточно. Сейчас проводим гидравлические испытания, отрабатываем с администрацией Старобешевского района программу переподключения от насосной станции  «Старобешево до станции «Кипучая Криница». Определили дату, 13 мая-  день, когда вода пойдет в поселок Старобешево по новому водоводу», - говорит Евгений Луковников.

Все этапы строительства водовода и других объектов в Старобешевском районе проходят под контролем Управления капитального строительства Бурятии. В частности, начальник учреждения Анатолий Урбанов регулярно выезжает в регион и курирует работы на объектах.  

«Водовод один из самых нужных объектов для Старобешевского региона. Потому что старая инфраструктура находится в очень плохом состоянии. Помимо того, что в Старобешево работает наша подрядная организация, также из Бурятии здесь работает бригада по ликвидации аварий. И эта бригада постоянно загружена как раз из-за аварий на изношенных сетях. В связи с этим в прошлом году правительством Бурятии и было принято решение строить новый водовод»,- пояснил Анатолий Урбанов.  

Мощность нового водовода – четыре с половиной тысячи кубометров воды в час. Это пять насосных станций, две из которых будут находиться в резерве. Напомним, помимо этого Бурятия восстанавливает школы, детские сады, поликлиники и дороги в Старобешевском районе.

Фото: УКС Бурятии

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