Общество 11.05.2023 в 12:14

Как нелегальные кредиторы обманывают заемщиков?

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Как нелегальные кредиторы обманывают заемщиков?
Если срочно нужны деньги — данное предложение может выручить. Нередко люди обращаются в микрофинансовые организации, находясь в безвыходной ситуации, и мошенники этим пользуются. Например, если банк не одобряет кредит, они дают займы под огромные проценты.

Представитель Банка России рассказал о распространённых схемах аферистов и о том, как не стать их жертвой.

Займы «под залог недвижимости»

Микрофинансовым организациям официально запрещено выдавать займы под залог недвижимости, но аферисты делают это как физлица.

Они пользуются безвыходной ситуацией людей, которым не одобряют кредиты банки.

При этом заём даётся под огромный процент. Цель — сделать так, чтобы погасить его было просто невозможно.

Итог: в счёт долга у человека отнимают имущество по суду.

Кредитные брокеры

На сайтах одновременно предлагают услуги по получению займов и у легальных, и у нелегальных финкомпаний. Брокеры обещают: если человек с плохой кредитной историей не получит деньги у легальных компаний, то точно получит заём от других, ещё и без залога.

Однако если кредитная история настолько плоха, что легальные отказали, значит, организации, которые «точно одобрят заём», — мошеннические.

Криптовалюта

В сети предлагают идею для заработка: приобретаешь биткоин на одной площадке и перепродаёшь на другой, но по цене выше, чем покупал.

Обе платформы чаще всего поддельные — их создают сами мошенники. Чтобы не вызвать подозрений, они дают возможность пару раз получить прибыль, а потом человек остаётся без всех вложений.

Мессенджеры

Одна из распространённых схем мошенников — взлом авторских телеграм-каналов. Там они публикуют от имени блогера рекламу финкомпании, на деле — криптовалютной пирамиды.

Проверить обман тяжело: на видео злоумышленники используют технологию дипфейка. Снимаются в ролике сами, а потом с помощью программы подставляют лицо известного человека, чтобы вызвать доверие у жертвы.

Акции

Ещё один вид обмана — предложение купить ценные бумаги акционерного общества. Мошенники убеждают, что если вложить в акцию 100 руб. сегодня, то через несколько месяцев она будет стоить 1 тыс. руб.

Акция якобы должна выйти на рынок и вырасти в цене — по факту никакой акции нет. Скажут, что вас внесли в список акционеров, и пропадут.

Как не стать обманутым?

Прежде чем взять заём, проверьте организацию на сайте Банка России.

Не доверяйте обещаниям нереальной выгоды от покупки криптовалюты или акций, даже если вам об этом говорит известный человек или якобы знаток сферы, — это может быть дипфейк или просто псевдоэкспертное мнение.

Медиапроект реализуется при поддержке «БРИОП» (www.finbriop.ru)

Фото: pixabay.com

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