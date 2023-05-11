В Улан-Удэ открылся межрегиональный съезд учителей бурятского языка и литературы

В Улан-Удэ в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова и на базе образовательных учреждений города Улан-Удэ сегодня проходит первый день работы II Межрегионального съезда учителей бурятского языка и литературы, сообщили в пресс-службе правительства республики.Съезд пройдет 11 и 12 мая и станет площадкой встречи учителей бурятского языка и литературы и иных педагогов всех уровней общего образования, педагогов дополнительного образования, представителей общественности, преподавателей высшей школы, руководителей образовательных организаций, управлений образованием, муниципальных образований Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.«Сейчас как никогда необходимо сообща находить те ресурсы, которые позволят не утратить, а сохранить и приумножить имеющееся, разработать такие стимулы, которые позволят повысить интерес подрастающего поколения к изучению бурятского языка. Нужна системная работа всех заинтересованных сторон, и, разумеется, безусловная поддержка и стремление наших учителей бурятского языка и литературы», - отметил зампред правительства Бурятии Алдар Гулгенов.В первый день для участников и гостей съезда состоялась выставка книг и презентация лучших педагогических практик. Работа съезда стартовала с пленарного заседания. В ходе мероприятия участники обсудят актуальные вопросы методики преподавания бурятского языка и литературы, развития и популяризации бурятского языка и прочее.«Хочу пожелать нашему съезду успешной работы, чтобы в эти дни мы приняли оптимальные решения, которые поспособствуют решению вопросов сохранения и развития бурятского языка», - сказал министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.На второй день съезда будет представлен калейдоскоп педагогического опыта регионов. Все участники познакомятся с опытом других коллег в профессиональном и педагогическом мастерстве.Также в рамках съезда состоятся мероприятия на базе образовательных учреждений Улан-Удэ: детского сада № 52, Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1, Бурятского республиканского педагогического колледжа, Бурятского республиканского института образовательной политики, Бурятской гимназии № 29, школы № 8.Фото: egov-buryatia.ru