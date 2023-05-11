Общество 11.05.2023 в 18:31

В Улан-Удэ открылся межрегиональный съезд учителей бурятского языка и литературы

Второй день работы съезда будет посвящен обмену педагогическим опытом, который накоплен в  регионах
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В Улан-Удэ открылся межрегиональный съезд учителей бурятского языка и литературы
В Улан-Удэ в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова и на базе образовательных учреждений города Улан-Удэ сегодня проходит первый день работы II Межрегионального съезда учителей бурятского языка и литературы, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Съезд пройдет 11 и 12 мая и станет площадкой встречи учителей бурятского языка и литературы и иных педагогов  всех уровней общего образования, педагогов дополнительного образования, представителей общественности, преподавателей высшей школы, руководителей образовательных организаций, управлений образованием, муниципальных образований Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.

«Сейчас как никогда необходимо сообща находить те ресурсы, которые позволят не утратить, а сохранить и приумножить имеющееся, разработать такие стимулы, которые позволят повысить интерес подрастающего поколения к изучению бурятского языка. Нужна системная работа всех заинтересованных сторон, и, разумеется, безусловная поддержка и стремление наших учителей бурятского языка и литературы», - отметил зампред правительства Бурятии Алдар Гулгенов.

В первый день для участников и гостей съезда состоялась выставка книг и презентация лучших педагогических практик. Работа съезда стартовала с пленарного заседания. В ходе мероприятия участники обсудят актуальные вопросы методики преподавания бурятского языка и литературы, развития и популяризации бурятского языка и прочее.

«Хочу пожелать нашему съезду успешной работы, чтобы в эти дни мы приняли оптимальные решения, которые поспособствуют решению вопросов сохранения и развития бурятского языка», - сказал министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

На второй день съезда будет представлен калейдоскоп педагогического опыта регионов. Все участники познакомятся с опытом других коллег в профессиональном и педагогическом мастерстве.

Также в рамках съезда состоятся мероприятия на базе образовательных учреждений Улан-Удэ: детского сада № 52, Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1, Бурятского республиканского педагогического колледжа, Бурятского республиканского института образовательной политики, Бурятской гимназии № 29, школы № 8.

Фото: egov-buryatia.ru
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