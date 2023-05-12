«Россети» сократят время на устранение аварий в Бурятии и Забайкалье

Современные регистраторы аварийных событий появятся на трех энергообъектах Бурятии, питающих Улан-Удэ и южные районы республики. А также - на четырех центрах питания Забайкальского края: ПС 220 кВ «Лесная», «Маккавеево», «Могоча» и «Куанда», обеспечивающих электроэнергией тяговые подстанции Транссиба и БАМа, сообщили в пресс-службе МЭС Сибири (филиал ПАО «Россети»).Сетевая компания приступила к модернизации ключевых энергообъектов Бурятии и Забайкальского края. До конца года будет установлено семь современных регистраторов аварийных событий, что повысит оперативность обнаружения и устранения нарушений на подстанциях и магистральных линиях электропередачи, обеспечивающих электроснабжение бытовых и промышленных потребителей двух регионов Дальневосточного Ффдерального округа с населением около 2 млн человек. Объем инвестиций достигнет 49 млн рублей.На энергообъектах установят цифровые устройства отечественного производства, позволяющие определять место короткого замыкания на отходящих ЛЭП, что снизит время ликвидации нештатных ситуаций. Регистраторы фиксируют и хранят данные об аварийных событиях, изменениях параметров электрической сети, работе релейной защиты, сетевой и противоаварийной автоматики. При технологических нарушениях эта информация используется для анализа работы первичного оборудования и устройств РЗА.работает на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В зону его обслуживания входят регионов с населением 19,1 млн человек. МЭС Сибири отвечают за бесперебойную работу 453 линий электропередачи общей протяженностью по трассе более 26,3 тыс км и 123 подстанций общей трансформаторной мощностью 49 753 МВА. Филиал обеспечивает межгосударственные перетоки электроэнергии в Казахстан и Монголию. В подчинении находятся пять предприятий магистральных электросетей (ПМЭС) – Красноярское, Западно-Сибирское, Хакасское, Забайкальское и Кузбасское.Фото: МЭС Сибири