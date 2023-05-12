Общество 12.05.2023 в 16:38
«Россети» сократят время на устранение аварий в Бурятии и Забайкалье
Компания установит регистраторы аварийных событий на семи энергообъектах
Текст: Номер один
Современные регистраторы аварийных событий появятся на трех энергообъектах Бурятии, питающих Улан-Удэ и южные районы республики. А также - на четырех центрах питания Забайкальского края: ПС 220 кВ «Лесная», «Маккавеево», «Могоча» и «Куанда», обеспечивающих электроэнергией тяговые подстанции Транссиба и БАМа, сообщили в пресс-службе МЭС Сибири (филиал ПАО «Россети»).
Сетевая компания приступила к модернизации ключевых энергообъектов Бурятии и Забайкальского края. До конца года будет установлено семь современных регистраторов аварийных событий, что повысит оперативность обнаружения и устранения нарушений на подстанциях и магистральных линиях электропередачи, обеспечивающих электроснабжение бытовых и промышленных потребителей двух регионов Дальневосточного Ффдерального округа с населением около 2 млн человек. Объем инвестиций достигнет 49 млн рублей.
На энергообъектах установят цифровые устройства отечественного производства, позволяющие определять место короткого замыкания на отходящих ЛЭП, что снизит время ликвидации нештатных ситуаций. Регистраторы фиксируют и хранят данные об аварийных событиях, изменениях параметров электрической сети, работе релейной защиты, сетевой и противоаварийной автоматики. При технологических нарушениях эта информация используется для анализа работы первичного оборудования и устройств РЗА.
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири работает на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В зону его обслуживания входят регионов с населением 19,1 млн человек. МЭС Сибири отвечают за бесперебойную работу 453 линий электропередачи общей протяженностью по трассе более 26,3 тыс км и 123 подстанций общей трансформаторной мощностью 49 753 МВА. Филиал обеспечивает межгосударственные перетоки электроэнергии в Казахстан и Монголию. В подчинении находятся пять предприятий магистральных электросетей (ПМЭС) – Красноярское, Западно-Сибирское, Хакасское, Забайкальское и Кузбасское.
Фото: МЭС Сибири
Сетевая компания приступила к модернизации ключевых энергообъектов Бурятии и Забайкальского края. До конца года будет установлено семь современных регистраторов аварийных событий, что повысит оперативность обнаружения и устранения нарушений на подстанциях и магистральных линиях электропередачи, обеспечивающих электроснабжение бытовых и промышленных потребителей двух регионов Дальневосточного Ффдерального округа с населением около 2 млн человек. Объем инвестиций достигнет 49 млн рублей.
На энергообъектах установят цифровые устройства отечественного производства, позволяющие определять место короткого замыкания на отходящих ЛЭП, что снизит время ликвидации нештатных ситуаций. Регистраторы фиксируют и хранят данные об аварийных событиях, изменениях параметров электрической сети, работе релейной защиты, сетевой и противоаварийной автоматики. При технологических нарушениях эта информация используется для анализа работы первичного оборудования и устройств РЗА.
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири работает на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В зону его обслуживания входят регионов с населением 19,1 млн человек. МЭС Сибири отвечают за бесперебойную работу 453 линий электропередачи общей протяженностью по трассе более 26,3 тыс км и 123 подстанций общей трансформаторной мощностью 49 753 МВА. Филиал обеспечивает межгосударственные перетоки электроэнергии в Казахстан и Монголию. В подчинении находятся пять предприятий магистральных электросетей (ПМЭС) – Красноярское, Западно-Сибирское, Хакасское, Забайкальское и Кузбасское.
Фото: МЭС Сибири