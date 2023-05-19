Оплата коммуналки за пустующую квартиру

Вопрос: «Должна ли я платить коммунальные услуги за квартиру, в которой никто не живет?»

Ольга Петровна П.

Собственник должен оплачивать ЖКУ, даже если в квартире некоторое время никто не живёт:

- вносить деньги за капремонт;

- оплачивать содержание общедомового имущества: услуги ТСЖ или УК, текущий ремонт дома, коммунальные ресурсы на общие помещения;

- закрывать платежи, размер которых зависит от объёма потребления: за холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию, отопление квартиры и вывоз мусора.

Размер платы за коммунальные услуги определяют:

- по показаниям приборов учёта;

- в соответствии с нормативами потребления, которые действуют в регионе, — если счётчиков в квартире нет.

Если в квартире нет счётчиков и зарегистрированных жильцов, то размер платы за воду и электричество рассчитывают по нормативам, исходя из количества собственников.

Если у управляющей компании есть информация о проживающих, то плату начисляют в зависимости от их числа.

Как сэкономить на платежах за пустующую квартиру?

- Установить индивидуальные, или «умные», счётчики. С их помощью вы будете оплачивать коммунальные услуги по факту: сколько потратили — столько и вносите. Если квартирой никто не пользуется, счётчики можно опломбировать на время отсутствия.

- Сделать перерасчёт. Если в квартире не установлены счётчики, то вы можете обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию и написать заявление на перерасчёт. К нему нужно приложить документы, которые подтвердят временное отсутствие проживающих (проездные билеты, счёт за проживание в гостинице и т. д.).