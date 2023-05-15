Общество 15.05.2023 в 11:05

В Улан-Удэ из-за аварии на теплотрассе часть горожан получат горячую воду позже

В настоящий время ремонт поврежденного участка завершается
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ из-за аварии на теплотрассе часть горожан получат горячую воду позже
В Улан-Удэ ТГК-14 возобновляет подачу горячей воды после проведения гидравлических испытаний.

«Опрессовка трубопроводов по котельному комплексу завершена, горячее водоснабжение потребителям подано в соответствии с графиком, вчера, 14 мая. Сегодня с 8 утра теплоэнергетики начали подключение к горячему теплоснабжению потребителей тепломагистрали №1 и 4 в Железнодорожном районе», - сообщили в пресс-службе компании.

Однако часть горожан получит горячую воду позже из-за аварии на тепломагистрали №5, которая случилась в ночь с 14 на 15 мая в районе строительства 3-го моста через Уду.

«В настоящий время ремонт данного участка завершается. На месте работают 4 ремонтных звена ОАО «Хотьковский автомост», также задействовано 38 сотрудников филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» и 3 единицы спецтехники. Подача горячего потребителей потребителям тепломагистрали №5 и 6 Октябрьского района будет восстановлена поэтапно, во второй половине дня», - отметили в ТГК-14.

Фото: «Номер один»
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