В Бурятии река подмыла мост

«13 мая на мосту через реку Сорок на автодороге Монды-Орлик произошел подмыв конуса моста. Произведена установка соответствующих дорожных знаков «ограничение по массе 5 тонн», проезд производится по одной половине моста», - рассказали в министерстве.







В Окинском районе Бурятии ограничено движение по мосту через реку Сорок, сообщили в Минтрансе Бурятии.В настоящее время у моста дежурят четыре единицы техники: дежурная машина, два самосвала и один погрузчик. На месте работают специалисты «Бурятрегионавтодора».Фото: Минтранс Бурятии