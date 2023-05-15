Общество 15.05.2023 в 13:52

В Бурятии река подмыла мост

Движение по мосту через реку Сорок сейчас ограничено
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии река подмыла мост
В Окинском районе Бурятии ограничено движение по мосту через реку Сорок, сообщили в Минтрансе Бурятии.  

«13 мая на мосту через реку Сорок на автодороге Монды-Орлик произошел подмыв конуса моста. Произведена установка соответствующих дорожных знаков «ограничение по массе 5 тонн», проезд производится по одной половине моста», - рассказали в министерстве.


В настоящее время у моста дежурят четыре единицы техники: дежурная машина, два самосвала и один погрузчик. На месте работают специалисты «Бурятрегионавтодора».

Фото: Минтранс Бурятии
Теги
мост

Все новости

В Бурятии пьяный сельчанин пытался поджечь магазин
15.05.2023 в 15:01
Учителей Бурятии приглашают на телевидение
15.05.2023 в 14:43
Фронтовая бригада Бурятии вернулась из зоны СВО
15.05.2023 в 14:37
Селенгинский мост в Улан-Удэ будут ремонтировать по ночам
15.05.2023 в 14:32
В Бурятии река подмыла мост
15.05.2023 в 13:52
В Улан-Удэ определили дату «Последнего звонка» с ограничением розничной продажи алкоголя
15.05.2023 в 12:14
«Я раздражал сам себя»
15.05.2023 в 12:12
Житель Улан-Удэ ударил фельдшера скорой камнем по голове
15.05.2023 в 11:57
В Бурятии усилят борьбу с распространением уголовной субкультуры в школах
15.05.2023 в 11:24
В Улан-Удэ из-за аварии на теплотрассе часть горожан получат горячую воду позже
15.05.2023 в 11:05
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 мая

Читайте также
Учителей Бурятии приглашают на телевидение
Победитель телешоу станет автором собственной передачи
15.05.2023 в 14:43
Фронтовая бригада Бурятии вернулась из зоны СВО
Артисты дали семь концертов для разных воинских соединений республики

15.05.2023 в 14:37
Селенгинский мост в Улан-Удэ будут ремонтировать по ночам
Полного перекрытия моста и улицы Иволгинская не будет, заверили в мэрии
15.05.2023 в 14:32
В Улан-Удэ определили дату «Последнего звонка» с ограничением розничной продажи алкоголя
В городе насчитывается 8575 выпускников
15.05.2023 в 12:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru