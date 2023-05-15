Общество 15.05.2023 в 13:52
В Бурятии река подмыла мост
Движение по мосту через реку Сорок сейчас ограничено
Текст: Константин Воронов
В Окинском районе Бурятии ограничено движение по мосту через реку Сорок, сообщили в Минтрансе Бурятии.
В настоящее время у моста дежурят четыре единицы техники: дежурная машина, два самосвала и один погрузчик. На месте работают специалисты «Бурятрегионавтодора».
Фото: Минтранс Бурятии
«13 мая на мосту через реку Сорок на автодороге Монды-Орлик произошел подмыв конуса моста. Произведена установка соответствующих дорожных знаков «ограничение по массе 5 тонн», проезд производится по одной половине моста», - рассказали в министерстве.
В настоящее время у моста дежурят четыре единицы техники: дежурная машина, два самосвала и один погрузчик. На месте работают специалисты «Бурятрегионавтодора».
Фото: Минтранс Бурятии
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