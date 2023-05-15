Общество 15.05.2023 в 14:43

Учителей Бурятии приглашают на телевидение

Победитель телешоу станет автором собственной передачи
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Текст: Константин Воронов
Учителей Бурятии приглашают на телевидение
Телешоу «Классная тема!» на канале «Россия 1» открывает прием заявок на участие во втором сезоне проекта. Напомним, это телешоу направлено на популяризацию профессии учителя и разыскивает талантливых педагогов по всей стране. Лучшие из них станут авторами собственных телепередач на федеральном телевидении.

В прошлом году учитель биологии и географии из Кабанского района Бурятии Елена Вострикова сумела пробиться в полуфинал «Классной темы».

«На съёмках в Москве мне дали возможность побывать в роли артиста, и не простого артиста, а учителя-артиста! Началось всё со встречи с визажистом, стилистом и фотографом. Для меня это, конечно, было непривычным, но интересным. Самым сложным оказалось запоминать текст. Первые 5 часов мозг не слушался и не понимал, чего же от него требуют. Но потом текст стал заучиваться очень быстро. Именно в тот момент я поняла, что нет ничего невозможного!», - вспоминает о съемках видеоурока Елена Вострикова.

Всего в отборочных конкурсах «Классной темы» в прошлом году приняло участие 6 тысяч учителей со всех уголков страны. Полуфиналистов же было всего 35. Победителем стал учитель физики из Нальчика Аслан Кашежев. Скоро на федеральном телеканале выйдет в эфир его авторская передача по физике.

Такой же главный приз – собственная передача на федеральном телеканале – ожидает и победителя второго сезона телепроекта. Заявки принимаются до 20 июня в мини-приложении ВКонтакте.

Фото: pixabay.com
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