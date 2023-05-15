Общество 15.05.2023 в 14:43
Учителей Бурятии приглашают на телевидение
Победитель телешоу станет автором собственной передачи
Текст: Константин Воронов
Телешоу «Классная тема!» на канале «Россия 1» открывает прием заявок на участие во втором сезоне проекта. Напомним, это телешоу направлено на популяризацию профессии учителя и разыскивает талантливых педагогов по всей стране. Лучшие из них станут авторами собственных телепередач на федеральном телевидении.
В прошлом году учитель биологии и географии из Кабанского района Бурятии Елена Вострикова сумела пробиться в полуфинал «Классной темы».
«На съёмках в Москве мне дали возможность побывать в роли артиста, и не простого артиста, а учителя-артиста! Началось всё со встречи с визажистом, стилистом и фотографом. Для меня это, конечно, было непривычным, но интересным. Самым сложным оказалось запоминать текст. Первые 5 часов мозг не слушался и не понимал, чего же от него требуют. Но потом текст стал заучиваться очень быстро. Именно в тот момент я поняла, что нет ничего невозможного!», - вспоминает о съемках видеоурока Елена Вострикова.
Всего в отборочных конкурсах «Классной темы» в прошлом году приняло участие 6 тысяч учителей со всех уголков страны. Полуфиналистов же было всего 35. Победителем стал учитель физики из Нальчика Аслан Кашежев. Скоро на федеральном телеканале выйдет в эфир его авторская передача по физике.
Такой же главный приз – собственная передача на федеральном телеканале – ожидает и победителя второго сезона телепроекта. Заявки принимаются до 20 июня в мини-приложении ВКонтакте.
Фото: pixabay.com
В прошлом году учитель биологии и географии из Кабанского района Бурятии Елена Вострикова сумела пробиться в полуфинал «Классной темы».
«На съёмках в Москве мне дали возможность побывать в роли артиста, и не простого артиста, а учителя-артиста! Началось всё со встречи с визажистом, стилистом и фотографом. Для меня это, конечно, было непривычным, но интересным. Самым сложным оказалось запоминать текст. Первые 5 часов мозг не слушался и не понимал, чего же от него требуют. Но потом текст стал заучиваться очень быстро. Именно в тот момент я поняла, что нет ничего невозможного!», - вспоминает о съемках видеоурока Елена Вострикова.
Всего в отборочных конкурсах «Классной темы» в прошлом году приняло участие 6 тысяч учителей со всех уголков страны. Полуфиналистов же было всего 35. Победителем стал учитель физики из Нальчика Аслан Кашежев. Скоро на федеральном телеканале выйдет в эфир его авторская передача по физике.
Такой же главный приз – собственная передача на федеральном телеканале – ожидает и победителя второго сезона телепроекта. Заявки принимаются до 20 июня в мини-приложении ВКонтакте.
Фото: pixabay.com