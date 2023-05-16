В Бурятии открылась новая школа в Иволгинске

- Очередная новая школа в Иволгинском районе. Вы знаете, что мы сейчас во многих районах строим школы: в Иволгинском, Тарбагатайском, Еравнинском, Курумканском, Окинском, Тункинском и др. Мы создаем условия для наших детей, чтобы дети учились, привлекали основы для своего жизненного пути, чтобы могли выбирать все, что их душе угодно. Эта школа нам тоже далась непросто, она более 900 млн стоит, из них 380 млн – это федеральные средства, остальные – это средства концессии, т.е. мы за эту школу будем порядка 10 лет рассчитываться из нашего бюджета. Но без федеральной поддержки мы бы все равно не сделали. Все школы, которые мы строим, это в первую очередь, при поддержке президента России. И решение Владимира Владимировича было, в первую очередь, ликвидация 3-ей смены, очереди в детские сады. Здесь, в Иволгинском районе, это вторая школа, которую мы открываем только в этом году. В этом году в Иволгинском районе предстоит открыть еще 4 школы, - отметил Алексей Цыденов.





- Новая красивая школа. Конечно, все очень рады, что теперь у нас есть современная школа. Нам теперь гораздо ближе ходить в школу, ведь живем мы здесь рядом. Мы уже наслышаны, что там новое современное оборудование. Сами еще не успели посмотреть, дочь нам обязательно расскажет, - делится эмоциями папа ученицы Александр.





На территории школы расположен спортивный комплекс, состоящий из футбольного поля, покрытого зеленой искусственной травой, беговой дорожкой, волейбольной и баскетбольной площадок, детской площадки, зоны отдыха.





Иволгинская общеобразовательная школа №3 строилась чуть больше года, и уже получила лицензию. Гендиректор «ПроШколы», исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова поздравила всех, кто работал над проектом.

- С сегодняшнего дня это не просто здание с качественной отделкой и новейшим учебным оборудованием. Сегодня этот созданный в невероятные сроки объект стал настоящей школой! Для нас лицензирование объектов – ключевая веха, потому что мы финансируем и управляем концессиями в сфере создания социальной инфраструктуры, а значит, только после лицензирования достигается результат. Уже завтра школа сможет открыть двери для детей. Поэтому только сейчас я могу смело сказать, что мы сделали свою работу. Но это лишь начало. В Бурятии у «ПроШколы» 11 проектов, и каждый из них вместе с правительством региона, ВЭБ.РФ, Сбером и Роскапстроем мы доведём до этой самой важной финальной точки, — отметила Алиса Денисова.





15 мая в селе Иволгинск открылась новая школа на 450 мест, которая построена по концессионному соглашению с дочерней компанией ВЭБ.РФ «ПроШколой». Строительство велось за счет средств федерального бюджета и средств, привлечённых «ПроШколой» из внебюджетных источников. Всего на создание объекта направлено более 900 млн рублей.В четырехэтажном здании школы помимо учебных кабинетов есть спортзал с тренерской и душевыми для обучающихся, мастерские деревообработки и металлообработки, столовая, медицинский блок, библиотека с читальным залом, актовый зал на 140 мест.Всего за счет всех источников финансирования с 2017 в Бурятии построено 27 школ с общей проектной мощностью 10195 мест и 27 детских садов с общей проектной мощностью 6510 мест.«Эти мероприятия стали возможны благодаря адресной помощи правительства и лично президента Российской Федерации Владимира Путина. До конца 2023 года будут введены в эксплуатацию 17 детских садов и 9 школ, 6 из которых строится по концессии с «ПроШколой». А в 2024 году будут введены еще 2 детских сада и 4 школы», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии