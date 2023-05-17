Общество 17.05.2023 в 11:42

Работу МАПП «Забайкальск» планируется стабилизировать на текущей неделе

Здесь оцифрована вся очередь на пункте пропуска, составлены списки проезда, машины распределены на бесплатные стоянки
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Работу МАПП «Забайкальск» планируется стабилизировать на текущей неделе
В Забайкалье за прошедшие выходные оцифрована вся очередь на пункте пропуска на МАПП «Забайкальск», составлены списки, машины распределены на бесплатные стоянки с 15 мая. Об этом рассказал руководитель краевого минпланирования Владимир Петраков

«Прошел перевод на круглосуточный режим работы МАПП Забайкальск. К сожалению, за ночь пока только 50 машин прошли. Но тем не менее благодаря тем мерам, которые приняты минтрансом и Росгранстроем совместно с нами, ситуация улучшается. Ожидаем, что с учетом круглосуточного режима и такой динамики, которую мы видим, в течение этой недели ситуация полностью стабилизируется», - цитирует министра официальный портал региона.

Перейти от живой очереди на электронную, а также в отсутствии проектной интернет-платформы сделать это на временной основе – такие решения поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. В данный момент Росгранстрой ведет Telegram-канал, в котором выкладываются списки заезда на МАПП каждый день.

Напомним, по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова региональное правительство обратилось в Минтранс России с просьбой урегулировать ситуацию на МАПП «Забайкальск», где образовалась огромная очередь из большегрузов.

Фото: из архива пресс-службы правительства Забайкалья


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