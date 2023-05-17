Общество 17.05.2023 в 15:43

Расходы родителей на школьные выпускные выросли

Выпускные балы по окончании 11-го класса обходятся родителям в среднем по России в 16 500 рублей

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Расходы родителей на школьные выпускные выросли
Расходы родителей на организацию выпускного бала по сравнению с доковидным 2019 годом для девятиклассников выросли почти вдвое, для одиннадцатиклассников — почти в полтора раза. Результаты своего опроса сообщает портал SuperJob.

Чтобы организовать выпускной для девятиклассников, родители собирают в среднем по 10 500 рублей за ученика. Если ребенок заканчивает 9-й класс в Москве или в Санкт-Петербурге, то нужно быть готовым к более значительным расходам: здесь сдают в среднем по 12 500 и 11 000 рублей соответственно.

Выпускные балы по окончании 11-го класса обходятся родителям еще дороже. Средняя по России сумма сбора — 16 500 рублей, в столице — 19 000 рублей, в городе на Неве — 18 000.

По сравнению с прошлым годом, на организацию праздника для девятиклассников родители тратят в среднем на 500 рублей больше, для одиннадцатиклассников — на 1500 рублей больше. По сравнению с доковидным 2019 годом суммы выросли в два и полтора раза соответственно. Увеличились и траты на выпускные наряды.

Нарядить выпускника обходится семейному бюджету недешево. Одежда сына-девятиклассника стоит в среднем 13 500 рублей, одиннадцатиклассника — 17 000 рублей. Образ для дочери-выпускницы облегчает родительский кошелек на 13 000 рублей в 9-м классе и на 16 500 рублей в 11-м классе.

Место проведения опроса: Россия, 501 населенный пункт всех федеральных округов. Время проведения: 12 апреля - 15 мая 2023 года. Исследуемая совокупность: родители выпускников 9 и 11 классов школ. Размер выборки: 3000 респондентов.

Фото: unsplash.com
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