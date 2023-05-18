Общество 18.05.2023 в 10:25

В Бурятии почти 20% вырабатываемого тепла уходит в никуда

Потери воды – еще больше
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии почти 20% вырабатываемого тепла уходит в никуда
Сегодня Бурятстат опубликовал данные о состоянии коммунальной инфраструктуры в Бурятии. Согласно информации ведомства, протяженность тепловых сетей в республике на конец 2022 года составила 1667 километров. Из них нуждались в замене 556 километров или 33,3%. В 2022 году было заменено 25 километров сетей или 1,5%.

Потери тепловой энергии составили 1014 тысяч Гкал или 18,6% поданного в сеть тепла.

Протяженность водопроводных сооружений на конец 2022 года составила 1891 километр. Из них нуждались в замене –1044 километра или 55%. По факту в 2022 году заменено 13,7 километра водопроводных сетей или 0,7%.

Утечка и неучтенный расход воды составили 10095 тысяч кубометров или 20,5 %.

Протяженность канализационных сетей республики на конец 2022 года составила 1074 километра, из них нужда в замене – 521 километр или 48,5%. Фактически заменено только 1,2 километра канализационных сетей или 0,1 %.

В системе теплоснабжения в 2022 году произошло – 18 аварий, в водоснабжении – 17, водоотведении – 5.


Фото: «Номер один». Инфографика Бурятстат
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