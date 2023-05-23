Вычет за отделку новостройки

Вопрос: «Могу ли получить вычет за отделку черновой квартиры в новостройке?»

Максим Т.

Вычет по НДФЛ (13%) можно получить не только за покупку, но и за отделку квартиры.

Основные факты об этом способе возврата налога

Вычет можно получить при покупке квартиры у застройщика, если в договоре с ним прописано, что она продается без отделки.

У этого вычета нет отдельного лимита. Общий лимит на покупку и отделку квартиры - 2 млн. руб. на человека, а максимальная сумма возврата - 260 тыс. руб. Расходы на ремонт пригодятся для вычета, если квартира стоит меньше 2 млн. руб. Или, когда вычет за одну квартиру получают оба супруга, а ее стоимость до 4 млн. руб.

Вычет могут заявить и муж, и жена, если квартира куплена в браке. Так общий лимит на покупку и отделку квартиры может достигать 4 млн. руб., а максимальная сумма вычета - 520 тыс. руб.

В вычет можно включить как стоимость отделочных и монтажных работ, так и расходы на покупку строительных материалов. Главное - приложить подтверждающие документы: акты, чеки, расписки, договоры.

Если собственник сам занимается отделкой квартиры или нет подтверждения стоимости работ, можно получить вычет на покупку строительных материалов.