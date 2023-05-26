Перевод на другую работу

Вопрос: «Могут ли работника перевести на другую работу без его согласия»

Александр, г. Кяхта

Отвечает Роструд:

- Работника временно или на постоянной основе могут перевести на другую должность, в другой филиал, отдел, цех, участок или иное подразделение либо в другой округ, город, населенный пункт вслед за работодателем. При этом условия договора меняются, поэтому нужно заключить допсоглашение и внести новые данные в трудовую книжку.

Могут ли перевести на другую работу без согласия работника?

Это возможно, если выполнять чужие обязанности придется не дольше месяца, чтобы:

- не было простоя;

- предотвратить уничтожение или порчу имущества предприятия;

- заместить временно отсутствующего сотрудника.

Также согласие не нужно, если переводят из-за различных катастроф и бедствий, аварий и несчастных случаев на производстве.

Отказаться от перевода на другую работу можно, если она:

- подразумевает низкую квалификацию;

- опасна для жизни и здоровья, так как нарушаются правила охраны труда;

- связана с вредными и опасными условиями, не прописанными в трудовом договоре;

- противопоказана по состоянию здоровья.

Если работник откажется вслед за работодателем переезжать в другой город, регион и пр., трудовой договор расторгнут, то ему выплатят пособие в размере средней зарплаты за две недели.

Помните, если трудовые права были нарушены, то необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда.