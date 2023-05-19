Общество 19.05.2023 в 13:55

В Бурятии открыли движение на перевале Пыхта

На перевале продолжает работать спецтехника
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии открыли движение на перевале Пыхта
В Бурятии возобновлен проезд транспорта через перевал Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом сообщили в республиканском Минтрансе.

Работа спецтехники на перевале продолжается.

Напомним, из-за мокрого снега на Пыхте образовалась ледяная корка, поэтому движение транспорта через перевал было остановлено.

Фото: «Номер один»
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