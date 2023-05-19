В Бурятии волонтеры посадили 16 тысяч сосен

18 мая волонтёры АНО Событие, ученики средней общеобразовательной школы N2 г. Улан-Удэ и сотрудники Сбербанка посадили 16 000 деревьев в Тарбагатайском районе. Также к акции присоединились местные жители.Под руководством работников Заудинского лесхоза волонтеры обучались посадке леса и, несмотря на непогоду и снег, проделали всю работу от начала до конца.- Я благодарю каждого волонтёра - ребята проявили сознательность и, даже зная что будет снег и ветер, не отказались от участия! Все заранее тепло оделись и подготовились к труду, - говорит организатор акции, директор АНО «Событие» Чингис Болотов.Посадка леса проводилась в рамках Всероссийской акции "Посади лес". Организаторы - движение ЭКА и АНО Событие.