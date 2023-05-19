Правда о Донбассе и СВО в кинообъективе

В Улан-Удэ до 22 мая проходит региональный этап общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» (12+). Он представляет документальные фильмы российских режиссеров о событиях на Донбассе, происходивших там последние 9 лет, а также о специальной военной операции и ее героях: солдатах, врачах, журналистах, артистах фронтовых бригад, поэтах.В рамках программы фестиваля на площадках города презентации фильмов сопровождаются разговором-лекцией с творческими бригадами фестиваля: режиссерами - авторами фильмов, лидерами общественного мнения, поэтами, музыкантами, сообщили в пресс-службе правительства республики.Торжественное открытие фестиваля состоится 22 мая в 13:00 в концертном зале Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова (ул. Смолина, 24а).В рамках открытия состоится концерт. Он погрузит зрителя в атмосферу, царящую на настоящих фронтовых концертах, которые постоянно проводят для солдат все участники творческих бригад фестиваля «Кино на службе Отечеству».Творческая группа фестиваля:• Олеся Шигина - поэт, режиссер документального кино, общественный деятель, руководитель первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству», руководитель культурных проектов АНО «Комитет семей воинов Отечества»;• Алексей Поддубный (Джанго) - российский музыкант, автор и композитор, лидер одноименной группы «Джанго», соорганизатор первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству;• Игорь Лазарев - российский музыкант, гитарист группы «Джанго»;• Петр Лундстрем - скрипач, директор Творческой мастерской Леонида Лундстрема, Член Общественной палаты Российской Федерации;• Сергей Ганночка - режиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов РФ.Фото: egov-buryatia.ru