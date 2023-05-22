У-УАЗ передал два Ми-8АМТ авиакомпании «Норильск Авиа»

Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) в рамках контракта с «Газпромбанк Лизинг» и авиакомпанией «Норильск Авиа» передал заказчику два вертолета Ми-8АМТ. Винтокрылые машины произведены на Улан-Удэнском авиационном заводе в транспортном исполнении. Еще два вертолета этого типа планируется поставить до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.В рамках договора, заключенного в 2019 году, У-УАЗ должен поставить десять Ми-8АМТ до конца 2024 года, передавая эксплуатанту по два воздушных судна в год.«На сегодняшний день передано восемь вертолетов для авиакомпании «Норильск Авиа». Шесть Ми-8АМТ уже эксплуатируются в Красноярском крае, на полуострове Таймыр. Винтокрылые машины выполняют задачи на островах Северного Ледовитого океана и побережье Карского моря. Вертолеты задействованы для перевозки пассажиров в отдаленные населенные пункты, в туристических экскурсиях, транспортировке грузов и поисково-спасательных операциях», – сообщил в ходе международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2023 заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам гражданской вертолетной техники Антон Королёв.Летно-технические характеристики машин позволяют решать широкий круг задач. Поставляемые вертолеты Ми-8АМТ оснащены усиленной трансмиссией и современной авионикой, что позволяет наиболее эффективно использовать их в суровых климатических условиях.Аварийные люки увеличенного размера дают возможность пассажирам быстро покинуть машину в случае нештатной ситуации. Машины оснащены дополнительными внешними топливными баками, а также предусмотрена возможность установки дополнительных баков внутри грузовой кабины. Это существенно увеличивает дальность Ми-8АМТ, что актуально на протяженных малонаселенных пространствах Крайнего Севера.Фото: «Вертолеты России»