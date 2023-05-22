Общество 22.05.2023 в 11:49

В Бурятском театре оперы и балета состоялась премьера национального балета

В спектакле «Земля веры – Баргуджин Тукум» задействована вся балетная труппа театра
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В Бурятском театре оперы и балета состоялась премьера национального балета
В Улан-Удэ на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета состоялась премьера национального балета «Земля веры- Баргуджин Тукум» в постановке Никиты Дмитриевского, сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль подготовлен в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия на средства федеральной субсидии при поддержке министерства культуры России, правительства и министерства культуры Бурятии.

Премьерную постановку оценил глава Бурятии. По словам Алексея Цыденова, подготовка к спектаклю шла в течение трех лет в рамках программы по подготовке и празднованию векового юбилея республики.

«Президент России подписал указ о праздновании 100-летия республики, была сформирована целая программа по юбилейным мероприятиям, в том числе и постановка национального балета. Надо отметить заслугу наших артистов, балетной труппы, композитора, постановщика, всех авторов. Замечательный, современный балет получился: сочетание танца, музыки, истории. У меня яркие впечатления, мне очень понравилось. Всех приглашаю посмотреть!», - отметил Алексей Цыденов.

В спектакле «Земля веры – Баргуджин Тукум» задействована вся балетная труппа. Балет основан на бурятской мифологии. Автором либретто балета стал драматург, прозаик и публицист Геннадий Башкуев. Композитор — Анастасия Дружинина. Художник по костюмам — Татьяна Тышкенова. Художественный руководитель постановки – известный российский хореограф Никита Дмитриевский.

«В конце 2020 года мы объявили конкурс на создание либретто, который объединил наши творческие силы. Затем был второй конкурс, в рамках которого было создано четыре эскиза. Темы были - мифология и легенды бурятской земли. Был выбран эскиз Никиты Дмитриевского - известного, российского хореографа, который работает в современном танце. Я считаю, этот спектакль в его постановке должен понравиться молодёжи, потому что современный балет сейчас на пике популярности», - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



В национальном балете Бурятии, созданном к столетию республики, любовь — это кармическая история. Главные герои — души влюбленных Тумэна и Асуйхан, путешествующие по разным измерениям и встречающиеся в новом перерождении.

Главные партии в первый премьерный день исполнили молодые солисты Эльдар Ванданов (Тумэн) и Александра Богданова (Асуйхан). Во второй день в образах влюбленной пары на сцену вышли ведущий солист балетной труппы, народный артист Бурятии Булыт Раднаев и Юлия Банзаракцаева.

«Одинокий монах Тумэн влюбился в стране Баргуджин Тукум в девушку – принцессу Асуйхан. Он пробрался и украл её, в результате любовь победила. Можно сказать, что это история о том, как победила большая-большая любовь», - рассказал Булыт Раднаев.

Любовь на вершине веры – так можно охарактеризовать сюжет в новом балете. Именно в стране Баргуджин Тукум встретились два крыла протобурятских племен, шаманизм и буддизм, носителями которых являются главные герои. Современность постановки читается в акценте на модерн-балет. Катализатором сгустка веков и вер выступает вневременность любви в решении постановочной команды.

Звуки природы, пентатоники и электроакустики позволяют фантазировать на вселенские темы, позволяя хореографу легко уходить от иллюстративности в метафизический дрейф хореографической природы.

В рамках подготовки были созданы большие и объёмные декорации общим весом около тонны, пошито более 200 костюмов. Яркий и красочный балет покорил сердца зрителей, которые поделились своими впечатлениями.

Георгий Ковалевский, театральный критик (г. Санкт-Петербург):

«Хочу поздравить театр с очередной премьерой. Это всегда важно, чтобы в театре были свои эксклюзивные вещи. Не балет, который был когда-то написан классиками. А это можно сказать новый продукт, в котором есть этнические моменты, классическая и современная хореография. На мой взгляд, получился очень яркий и современный спектакль».

Олеся Шигина, глава фестиваля «Кино на службе Отечества», поэт, режиссёр:

«Порадовал уровень музыки. Красивейшая музыка, она затрагивает сочетающие в себе глубины традиционное бурятское, русское и что-то советское. Получился тот симбиоз, который нужен современной музыке. А то, что автор местный, это чудесно, очень порадовало».

Артем Шантаков, зритель:

«После просмотра этого произведения, действительно, нет слов, одни эмоции. Знаете, мы всегда смотрим, как там за океаном. Мы думаем, что там лучше. Но на самом деле можно с уверенностью и точно сказать, что лучше здесь. И не просто лучше, а эталонное произведение балета было сегодня в Бурятском театре оперы и балета».



Увидеть национальный балет «Земля веры –Баргуджин Тукум» (12+) теперь можно будет в новом театральном сезоне – 20 сентября 2023 года. Место встречи - Бурятский театр оперы и балета.

Билеты в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по «Пушкинской карте».

Фото: uuopera.ru /Егор Бельских
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