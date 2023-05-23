В Улан-Удэ сегодня пройдут рейды по местам концентрации молодёжи

Сегодня, в день проведения «Последних звонков», в Улан-Удэ организованы рейды для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях и местах концентрации молодежи. Как сообщили в мэрии города, к проверкам привлечены полицейские, комиссии по делам несовершеннолетних, а также родительская общественность.- Обращаем особое внимание родителей и самих подростков на соблюдение несовершеннолетними мер личной безопасности при проведении массовых мероприятий, недопущение фактов употребления ими спиртных напитков и нахождения в ночное время на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых, - подчеркнули в мэрии.Напомним, 23 мая в Улан-Удэ запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Комендантский час действует с 22 часов вечера до 6 часов утра.Фото: «Номер один»