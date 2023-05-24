Не заблуждайтесь насчет этих видов господдержки

Вот что нужно сделать.

• «Семейная ипотека» доступна только при наличии двоих детей.• Ипотеку до 6% можно взять и с одним ребенком, если он родился с 2018 года или имеет инвалидность.— Льготная ипотека для граждан РФ на новостройки и строительство дома — будет продлена до 1 июля 2024 года по ставке 8%. Программа со ставкой 7% закончилась 31 декабря 2022 года.— С 2023 года «Семейная ипотека» до 6% будет доступна семьям с двумя и более детьми до 18 лет. Сейчас действует правило — хотя бы один ребенок, кроме имеющего инвалидность, должен родиться с 2018 года.— «Дальневосточную ипотеку» до 2% на новостройки смогут взять жители новых регионов.• Работающие пенсионеры теряют индексацию пенсии.• Пенсия не индексируется им только в период работы. После увольнения производится индексация за все прошлые годы.Неработающим пенсионерам выплаты ежегодно индексируются с 1 января: в 2023 году — на 4,8%.Если пенсионер работает, индексация не производится. Пенсия пересчитывается 1 августа с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем в предыдущем году. Максимальная прибавка—три пенсионных коэффициента. В 2023 году повышение составит не более 354,3 руб.После увольнения пенсию пересчитают с учетом всех индексаций, пропущенных за время работы. Увеличенная пенсия выплачивается со следующего месяца после увольнения.После индексации размер страховой пенсии не уменьшается. Но плановые повышения с 1 января снова приостанавливаются до увольнения.Максимальная сумма—до 350 000 руб. Деньги можно тратить на закупку материалов, оснащение рабочих мест, аренду. О расходах нужно отчитываться.Дополнительно можно получить до 30 000 руб. на обучение.— Деньги по соцконтракту на бизнес потом нужно вернуть.— Если все условия выполнены, средства возвращать не придется.Малоимущие граждане или семьи могут получить деньги от государства на запуск своего дела. Например, на репетиторство, домашнюю кулинарию, шиномонтаж или ателье.Оформить соцконтракт имеют право:— малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане — если среднедушевой доход за три последних месяца не больше прожиточного минимума в регионе;— потерявшие работу и признанные безработными с 1 марта по 31 декабря 2022 года — их трудовые доходы при оценке нуждаемости не учитываются.Перечень можно уточнить в соцзащите или МФЦ. Это могут быть, например:— паспорт;— свидетельство о браке;— свидетельства о рождении детей;— сведения о доходах и имуществе;— бизнес­план — его помогут бесплатно составить в центрах Мой бизнес.• в МФЦ;• в соцзащиту по месту регистрации.Обычно решение принимается в течение десяти рабочих дней после обращения. Орган соцзащиты поможет разработать индивидуальную программу, чтобы семья могла получать стабильный доход от своего бизнеса.Срок действия соцконтракта на развитие бизнеса—12 месяцев.Нужно зарегистрировать ИП или стать самозанятым.