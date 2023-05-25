Общество 25.05.2023 в 10:41

Бурятия на первом месте в ДФО по долгам перед бизнесом

Размер долгов превысил 530 млн руб, задолженность медучреждений на сумму более 450 млн рублей погашена
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Бурятия на первом месте в ДФО по долгам перед бизнесом
Бурятия стала лидером в ДФО по размеру задолженности перед бизнесом, накопленной  за произведенные товары и оказанные услуги для государственных и муниципальных нужд. Размер долгов превысил 530 млн рублей, сообщило управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу

В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры установлено, что долги перед предпринимателями сохраняются во всех регионах округа. Лидерами по размеру задолженности являлись Бурятия (более 530 млн рублей), Забайкальский край (184,3 млн рублей), Амурская область (134,8 млн рублей), ЕАО (77,2 млн рублей) и Сахалинская область (65,2 млн рублей).

После прокурорского вмешательства хозяйствующим субъектам в округе произведена оплата в размере 780 млн. рублей. Так, по итогам рассмотрения представления, внесенного заместителю председателя правительства Бурятии, погашена задолженность медицинских учреждений перед поставщиками на сумму более 450 млн рублей. В Забайкальском крае ликвидированы долги краевых медицинских учреждений Краевой клинической больницы и Забайкальского краевого перинатального центра перед контрагентами в размере более 80 млн рублей. В Хабаровском крае Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций по требованию прокуратуры произвел расчет с 27 предпринимателями в размере 66 млн рублей за поставленные медицинские препараты и изделия.

В большинстве регионов распространенным видом задолженности являются долги бюджетных учреждений за потребленные коммунальные услуги. Произведена оплата за потребленные ресурсы коммунальным предприятиям в республиках Бурятия и  Якутия, в Сахалинской области и Еврейской автономной области.

В связи с невыполнением требований законодательства, регламентирующих порядок оплаты по государственным и муниципальным контрактам, виновные лица привлечены к административной ответственности. Несвоевременность расчетов препятствует развитию бизнеса и выполнению экономических и социальных обязательств, отметили в прокуратуре.

Фото: pIxabay.com
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