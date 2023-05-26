Общество 26.05.2023 в 12:15

В Улан-Удэ сотового оператора оштрафовали почти на миллион из-за звонка мошенников

Компания не приняла мер для блокировки подменных номеров
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотового оператора оштрафовали почти на миллион из-за звонка мошенников
В Улан-Удэ прокуратура возбудила административное дело в отношении оператора сотовой связи. Поводом для этого стал звонок мошенников с подменного номера телефона.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в июне 2022 года жительнице Улан-Удэ поступили звонки от неустановленных лиц. Одно из них представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило, что банковские счета женщины заблокированы, поэтому ей необходимо провести ряд действий по указаниям сотрудников банка. Далее женщине позвонил «сотрудник банка», в результате общения с которым горожанка лишилась 90 тысяч рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Прокуратурой выявлено, что звонившие использовали подменные номера телефонов. В нарушение закона оператор связи, принявший звонки с подменных номеров, не предпринял мер к их блокировке», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении оператора связи дело об административном правонарушении. Компания привлечена к ответственности, ей назначен штраф в размере 800 тыс. рублей.

Фото: «Номер один»
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мошенничество связь

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