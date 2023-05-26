В Улан-Удэ сотового оператора оштрафовали почти на миллион из-за звонка мошенников

В Улан-Удэ прокуратура возбудила административное дело в отношении оператора сотовой связи. Поводом для этого стал звонок мошенников с подменного номера телефона.Как рассказали в надзорном ведомстве, в июне 2022 года жительнице Улан-Удэ поступили звонки от неустановленных лиц. Одно из них представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило, что банковские счета женщины заблокированы, поэтому ей необходимо провести ряд действий по указаниям сотрудников банка. Далее женщине позвонил «сотрудник банка», в результате общения с которым горожанка лишилась 90 тысяч рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».«Прокуратурой выявлено, что звонившие использовали подменные номера телефонов. В нарушение закона оператор связи, принявший звонки с подменных номеров, не предпринял мер к их блокировке», - сообщили в прокуратуре Бурятии.В связи с этим прокурор возбудил в отношении оператора связи дело об административном правонарушении. Компания привлечена к ответственности, ей назначен штраф в размере 800 тыс. рублей.Фото: «Номер один»