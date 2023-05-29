Общество 29.05.2023 в 12:36

В Улан-Удэ детям раздадут 500 бесплатных эскимо

Столица Бурятии отметит День защиты детей
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ детям раздадут 500 бесплатных эскимо
1 июня в День защиты детей в четырех парках Улан-Удэ пройдет обширная развлекательная программа. В ее рамках намечены очень интересные акции. Интереснее всего, на наш взгляд, будет раздача бесплатного мороженого в парке «Юбилейный». Раздачу намечено провести после 17 часов, когда основная праздничная программа будет заканчиваться. Муниципальная «Дирекция по паркам», в ведении которой находятся эти четыре парковые «зеленые зоны», закупила за свой счет 500 эскимо.

На празднике в «Юбилейном» мороженое будут раздавать аниматоры. В этом году планируется раздать значительно больше, чем в прошлом.

На втором месте, по нашему мнению, стоит фестиваль дворовых игр, который в День защиты детей запланирован в парке «Кристальный» - лапта, резиночка, классики, съедобное-несъедобное, шахматный турнир и т.д. Игры проведут спортивные инструкторы.

Третьим по интересу мероприятиям можно назвать большой концерт в парке им. Орешкова, который будет частью «орешковской» праздничной программы. Он продлится два часа. Молодежный театр современного танца «Угол зрения» покажет свои лучшие номера, затем выступят улан-удэнские кавер-группы, которые представят публике популярные отечественные и зарубежные хиты, а также песни собственного сочинения.

В парках пройдут игровые программы с веселыми аниматорами, состоятся розыгрыши с призами, мастер-классы мастеров декоративно-прикладного искусства по оригами, росписи камней, конкурсы рисунков на асфальте. Будут шоу мыльных пузырей, пенная вечеринка и праздничная дискотека. Также организуют красивые фотозоны на летнюю тематику

Возрастное ограничение мероприятий: 0+

Фото: "Номер один"
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