В Улан-Удэ обещают проблемы тем, чья недвижимость не внесена в ЕГРН

В Улан-Удэ продолжают работу по регистрации недвижимости в Едином государственном реестре (ЕГРН). Всем, кто имеет в собственности объекты, право на которые официально зарегистрированы до 1 марта 1998 года, необходимо быстрее зарегистрировать их в ЕГРН.Раньше права на недвижимость (квартиры, земельные участки и прочие объекты) регистрировали в БТИ, также права собственности удостоверяли нотариусы. Но теперь надо провести унификацию. Вся информация о собственности должна содержаться в ЕГРН. Иначе могут возникнуть проблемы. Например, если квартира там не зарегистрирована, то её не получится продать, пока она не будет внесена в указанный реестр.На данный момент в реестр не внесено около 40 тысяч объектов недвижимости. Среди них порядка 25 тысяч - это помещения в многоквартирных домах. Остальное - объекты капитального строительства, в т.ч. недострои, и земельные участки.В мэрии Улан-Удэ отмечают, что при регистрации подобного объекта в ЕГРН пошлину с граждан не взимают. Для проведения регистрации надо обратиться в МФЦ, Росреестр или комитет земельных и имущественных отношений мэрии.Фото: «Номер один»