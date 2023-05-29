Общество 29.05.2023 в 17:03

В Улан-Удэ ТГК-14 оштрафовали за недогрев воды

Размер штрафа составил 10 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ТГК-14 оштрафовали за недогрев воды
В Улан-Удэ ТГК-14 поставляла в многоквартирный дом №4 по ул. Силикатной горячую воду, температура которой не соответствует нормативу. Как сообщили в Управлении муниципальной жилищной инспекции, температура воды на входе в дом составила 54 градуса, а в жилом помещении – 47, вместо нормативной в 60 градусов.

«Жилинспекция неоднократно проводила проверки в отношении ТГК-14 по обращению жителя дома, который жаловался на ненормативную температуру горячей воды и отказ в проведении перерасчета за некачественно оказанную коммунальную услугу. Все материалы проверок были направлены в Госстройжилнадзор для привлечения компании к административной ответственности», - рассказали в ведомстве.

По результатам рассмотрения материалов Госстройжилнадзор оштрафовал ТГК-14 на 10 тысяч рублей. Также компании выдали предписание, чтобы она провела перерасчет потребителям и довела температуру горячей воды до нормы.

Фото: «Номер один»
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