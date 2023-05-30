Общество 30.05.2023 в 09:23

Горсовет Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Бурятии

Дорогие земляки!
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Горсовет Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Бурятии
От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с вековым юбилеем родной Бурятии!

Это важная дата объединяет всех, кому дорога наша республика – тех, кто здесь родился и вырос, и тех, для кого Бурятия стала вторым домом. Мы живем в уникальном регионе, у нас богатейшая история, удивительная природа, разнообразие религий и культур, многовековые традиции и современные условия для жизни. Но самое главное богатство республики – это наши жители.

Сегодня мы стараемся продолжать дело наших родителей, дедов, прадедов, чтобы Бурятия стала местом, где хочется жить, растить детей и куда стремятся приехать люди.За последние годы совместными усилиями мы работаем над строительством дорог, новых школ, детских садов. С этого года начинается реализация мастер-плана. Это, конечно, даст новый импульс развитию Улан-Удэ и Бурятии в целом. Ресурсы, которые пойдут сюда, дадут рост на все отрасли экономики. Среди приоритетных задач — завершение строительства ТЭЦ-2 и резервирование с ТЭЦ-1, перевод на электроотопление частных домов, реконструкция коммунальных сетей. Отдельный масштабный план преобразования связан с комплексным развитием территорий центральной части города. Здесь появится 164 тысячи квадратных метров жилья с расчётным количеством жителей 5,5 тысячи человек.

Дорогие друзья, впереди у нас грандиозное будущее! Желаю счастья, здоровья, благополучия, успехов в делах!

И.о. председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов А.Е. Белоусов
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